Scherma: Battiston e Arpino sfiorano i quarti alla Coppa del Mondo di Tashkent

Va in archivio senza particolari scossoni il sabato in quel di Tashkent, città dell’Uzbekistan che sta ospitando in questo weekend la Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma, specialità sciabola femminile. Nessuna delle nostre portacolori è infatti riuscita a spingersi in fondo al tabellone, con Michela Battiston e Giulia Arpino che hanno sfiorato la top 8.

Nello specifico la schermitrice dell’Areonautica Militare ha battuto prima la nipponica Sano per 15-12 per poi arginare la bulgara Neikova per 15-4. Al terzo assalto però l’atleta italiana ha ceduto il passo alla russa Anastasiya Shorokhova per 15-11, mancando dunque il passaggio ai quarti.

Positiva la prova di Giulia Arpino, brava a strappare il pass nelle qualificazioni di ieri superando nettamente la statunitense Sllivan (15-9), preludio del divertente ed emozionante derby con Chiara Mormile, terminato all’ultima stoccata. A frenare la rincorsa dell’azzurra è stata la sudcoreana Jiyeon Seo, passata per 15-5.

Da segnare poi la diciannovesima moneta di Martina Criscio, la ventinovesima di Manuela Spica, la trentesima di Carlotta Fusetti, la trentunesima della già citata Mormile, la quarantaquattresima di Mariella Viale, la cinquantottesima di Eloisa Passaro e la sessantatreesima di Rebecca Gargano. A vincere è stata la neutrale Alina Mikhailova, abile a battere per 15-6 la bulgara Iyeva. Terzo posto per Palina Kaspiarovich e Xueyi Rao.

Domani, domenica 29 marzo, la Coppa del Mondo si concluderà con la tradizionale prova a squadre, dove l’Italia cercherà la voce grossa affidandosi a Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili.