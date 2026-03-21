Scherma, undici fiorettisti azzurri in tabellone nel Grand Prix di Lima

L’Italia sfiora l’en plein nella qualificazioni del Grand Prix di fioretto maschile a Lima. Saranno undici gli azzurri presenti nel tabellone principale e quattro di loro (Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi) erano già ammessi di diritto grazie alla loro posizione nel ranking mondiale.

Dopo la fase a gironi hanno staccato il biglietto per il tabellone principale Tommaso Martini, Lorenzo Nista e Davide Filippi, con i primi due che sono riusciti a fare percorso netto (sei vittorie in sei assalti) e con Filippi che invece ha subito una sola sconfitta.

Ad aggiungersi alla pattuglia azzurra sono stati poi Alessio Foconi, Edoardo Luperi, Damiano Di Veroli e Damiano Rosatelli, che hanno superato gli assalti preliminari. L’unico eliminato di giornata è stato Giuseppe Franzoni, escluso già dopo la fase a gironi.

Nella tarda serata di oggi si completeranno le qualificazioni femminili. A scendere in pedana saranno Alice Volpi, Elena Tangherlini, Irene Bertini, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, Margherita Lorenzi e Matilde Molinari; mentre sono già qualificate Martina Favaretto, Martina Batini, Anna Cristino, Arianna Errigo e Martina Sinigalia.