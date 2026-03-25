Scandicci-Milano oggi, A1 volley femminile 2026: orario gara-3, tv, programma, streaming

Oggi mercoledì 25 marzo (ore 20.30) si gioca Scandicci-Milano, gara-3 della semifinale scudetto di volley femminile: la compagine meneghina conduce la serie per 2-0 e può chiudere i conti in trasferta, conquistando così la qualificazione all’atto conclusivo per il tricolore da disputare contro Conegliano; le toscane punteranno a imporsi di fronte al proprio pubblico per prolungare il testa a testa e tornare a giocare all’Allianz Cloud.

Si preannuncia grande spettacolo al Pala Big Mat di Firenze, dove Milano ha dettato legge in gara-1 con un secco 3-0. La gara-2 andata in scena domenica pomeriggio nel capoluogo lombardo è stata invece molto combattuta, con una grande rimonta della Numia dallo 0-2 che ha dato un importante indirizzo alla serie.

A guidare Milano saranno l’opposto Paola Egonu, le schiacciatrici Khalia Lanier e Rebecca Piva (o Elena Pietrini), la centrale Anna Danesi, la palleggiatrice Francesca Bosio. A trascinare il sestetto di coach Marco Gaspari saranno l’opposto Ekaterina Antropova, le schiacciatrici Caterina Bosetti e Sarah Franklin, la centrale Linda Nwakalor.

L’opposto Paola Egonu, le schiacciatrici Khalia Lanier e Rebecca Piva (o Elena Pietrini), le centrali Anna Danesi ed Hena Kurtagic, la palleggiatrice Francesca Bosio saranno i punti di forza di Milano. La bomber Ekaterina Antropova, la centrale SLinda Nwakalor, i martelli Caterina Bosetti e Sarah Franklin saranno i punti di riferimento di Scandicci.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Scandicci-Milano, gara-3 della semifinale scudetto di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, DAZN, VBTV; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SCANDICCI-MILANO OGGI

Mercoledì 25 marzo

Ore 20.30 Savino Del Bene Scandicci vs Numia Vero Volley Milano – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA SCANDICCI-MILANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN, VBTV, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.