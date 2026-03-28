Salto con gli sci: all’Austria la ventosa gara a squadre di Planica. Beffa Norvegia

Proprio all’ultimo salto di gara, è l’Austria che si aggiudica la competizione a squadre sul trampolino di volo di Planica, in Slovenia. Il quartetto austriaco, composto da Daniel Tschofenig, Markus Mueller, Stefan Kraft e Stephan Embacher, porta a casa la competizione con il punteggio totale di 1439.5. Anche oggi tanto vento, anche se fortunatamente con il sole, a disturbare la gara con diverse interruzioni a causa delle condizioni variabili lungo tutta l’area del trampolino, come sempre attorniato da decine di migliaia di spettatori (ufficialmente 30.000, praticamente di più).

Decisiva l’ottava e ultima rotazione, nella quale la Norvegia, fino a quel momento leader, vede Johann Andre Forfang cadere vittima proprio di un calo di vento arrivato quasi all’ultimo: per lui passaggio, in tutti i sensi, da un lato all’altro della situazione, dai 246 metri della prima serie ai 202.5 della seconda. Nei fatti lui, Robin Pedersen, Isak Andreas Langmo (primato eguagliato a 239 metri) e Marius Lindvik finiscono terzi a 1418, dietro anche al Giappone che, con Naoki Nakamura, Tomofumi Naito, Ryoyu Kobayashi (inaspettatamente l’anello debole odierno) e Ren Nikaido, arriva secondo con 1425.6 punti totali.

Quarta posizione per la Germania (Pius Paschke, Philipp Raimund, Karl Geiger, Andreas Wellinger): le speranze di podio non ci sono mai realmente,ma tutti saltano sostanzialmente su buoni ritmi e il punteggio finale è di 1374.7. Quinta la Slovenia a 1332.8 con Rok Oblak, Timi Zajc, Anze Lanisek e un Domen Prevc che si espone a più riprese a grandissimi rischi, considerando che soprattutto nella seconda serie ha problemi fin dall’inizio dovendo sostanzialmente mantenere in equilibrio il proprio corpo in sicurezza prima ancora di fare una misura (l’alternativa era ribaltarsi).

Sesta posizione per la Svizzera (Sandro Hauswirth, Felix Trunz, Remo Imhof, Gregor Deschwanden) a 1231.9, mentre la settima è appannaggio della Finlandia (Niko Kytosaho, Eetu Nousiainen, Jarkko Maatta, Antti Aalto) a 1222.4. Ottava e ultima la Polonia con Piotr Zyla, Dawid Kubacki (davvero in pessima condizione), Aleksander Zniszczol e Kamil Stoch a 1109. Nel pomeriggio, alle 15:00, la gara individuale femminile con 13 al via, domani alle 10:00 l’ultima gara maschile.