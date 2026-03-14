Salto con gli sci, Nika Prevc la spunta in gara-1 a Oslo su Maruyama. Sieff entra nelle 15

Nika Prevc si complica la vita ma vince in rimonta la prima delle due gare individuali femminili previste questo weekend sul trampolino grande di Oslo-Holmenkollen, sede della terzultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci. La formidabile atleta slovena si aggiudica così il diciassettesimo successo della stagione e raggiunge quota 39 vittorie individuali complessive in carriera nel circuito maggiore.

Un ruolino di marcia a dir poco impressionante per la ventenne di Kranj (domani festeggerà il 21° compleanno), che ha già conquistato con largo anticipo la terza Sfera di Cristallo consecutiva e si avvicina alla fatidica soglia delle venti affermazioni in un singolo inverno quando restano ancora quattro competizioni in calendario da qui al termine della stagione di Coppa del Mondo.

Nika non ha dominato, a differenza di altre occasioni, firmando però il miglior punteggio nella seconda serie e risalendo dal quinto posto di metà gara fino al trionfo con un margine di soli 2.4 punti sulla giapponese Nozomi Maruyama (leader dopo il primo salto) e di 4.4 punti sulla padrona di casa norvegese oro olimpico in carica Anna Odine Stroem.

Gap più elevati per tutte le altre, a partire dai 12.1 punti rimediati dalla tedesca Agnes Reisch che ha rimontato dalla tredicesima alla quarta piazza. Buona gara sul fronte italiano, con il positivo 14° posto di Annika Sieff (era addirittura decima dopo la prima serie) che eguaglia il secondo miglior risultato del suo inverno nel circuito maggiore, ma anche con la 30ma posizione di Martina Zanitzer che colleziona l’ennesimo ingresso in zona punti della stagione.