Salto con gli sci: il vento cancella la gara odierna sul trampolino di volo di Vikersund

Niente da fare oggi a Vikersund: dopo l’interruzione (e conseguente diverso modo di validazione) della gara femminile, anche quella maschile dal locale trampolino di volo subisce l’ira del vento. Anzi, non si tiene proprio, perché nessuno è in grado di saltare neanche per un’unica volta.

La competizione odierna avrebbe visto al via 59 saltatori, l’austriaco Stephan Embacher deciso a tentare il bis di venerdì e l’accoppiata italiana Alex Insam-Giovanni Bresadola a tentare di conseguire un risultato da portare a casa con il sorriso.

Resta in questo modo ancora un unico weekend per vedere all’opera il meglio del salto con gli sci globale, quello di Planica, in Slovenia, oramai un tradizionale contesto che chiude la Coppa del Mondo. Anzi, è un weekend lungo, dato che si parte già fin dal giovedì.

E lo si fa con, spesso e volentieri, reali e concrete chance di salti molto importanti: ci riuscì Ryoyu Kobayashi con i 252 metri del 2019, ci riuscì ancor più Domen Prevc l’anno scorso. Fu lui, al Letalnica bratov Gorišek, a tirar fuori un 254.5 divenuto a tutti gli effetti record del mondo.