Salto con gli sci, il ‘ritorno’ di Andrea Campregher. A Vikersund andrà alla caccia del record italiano da apripista!

Nell’imminente fine settimana, il salto con gli sci farà tappa a Vikersund, in Norvegia. Come d’abitudine, la disciplina rispetta il canone del dulcis in fundo, tenendo in serbo i due impianti più spettacolari a propria disposizione per gli ultimi due weekend della stagione. Dal 20 al 22 marzo, gli atleti saranno impegnati sul Vikersundbakken, il trampolino di volo edificato in Scandinavia.

Dopodiché, settimana prossima, si gareggerà a Planica. Si tratta dei due contesti in cui è possibile effettuare i salti più lunghi possibile. Ogni anno, a marzo, vengono ritoccati primati nazionali e – talvolta – anche quello mondiale. Nel 2025, difatti, lo sloveno Domen Prevc atterrò a 254.5 metri a Planica, strappando il world record a Stefan Kraft, che proprio a Vikersund nel 2017 si era spinto a 253.5 metri.

Almeno, questi sono i record ufficialmente riconosciuti. De facto, il confine massimo delle capacità umane è stato toccato da Ryoyu Kobayashi, spintosi a 291.0 metri a Hlíðarfjall, in Islanda, durante un evento appositamente creato dal suo sponsor Red Bull, su un trampolino costruito ad hoc.

Nei prossimi giorni tutti andranno alla ricerca del proprio limite, non solo gli atleti impegnati nel massimo circuito. Difatti, un meccanismo complesso come una tappa di Coppa del Mondo, soprattutto se si tratta di volo, necessita degli apripista. Fra di essi, a Vikersund, vi sarà anche Andrea Campregher. Il ventiquattrenne azzurro si è ritirato dall’attività agonistica al termine del 2024-25, alzando bandiera bianca alla mancanza di fondi e finanziamenti.

Cionondimeno, non ha abbandonato l’ambito del salto con gli sci. Oltre a essere entrato nello staff tecnico della squadra cinese di combinata nordica, diventandone un esperto di materiali, si è mantenuto in forma con l’obiettivo di prendere parte ad almeno una delle due tappe finali della Coppa del Mondo 2025-26 nel ruolo, appunto, di forejumper. È proprio quanto accadrà a Vikersund, nei prossimi giorni.

Campregher avrà modo di saltare e, di conseguenza, di andare alla ricerca del record italiano, attualmente pari a 234.0 metri e detenuto da Alex Insam, che raggiunse tale misura lo scorso anno a Planica. Per il veneto trapiantato in Trentino non sarà certo semplice fare meglio, c’è bisogno anche delle condizioni giuste. Tuttavia, il pelo sullo stomaco non gli manca, come ha già dimostrato quando era in azione, e la sensibilità in fase di volo è la specialità della casa.

Quindi, per quanto concerne il salto con gli sci italiano, ci sarà un motivo di interesse in più nei prossimi giorni, quello di seguire Campri – o Cavallo Pazzo – per capire se avrà modo di stabilire il nuovo primato tricolore. Se così fosse, di sicuro le sue imprese torneranno a fare furore su YouTube, come accaduto per alcuni suoi salti effettuati in passato.

A latere, è bene sottolineare come non importi essere formalmente in attività o meno. Quando si parla di volo con gli sci, vale tutto. D’altronde, se si ha il fegato e la possibilità di presentarsi in stanga di partenza, si viene automaticamente tenuti in considerazione per qualsiasi record o primato. La differenza tra ufficiale e apocrifo, in questo caso, è una quisquilia.