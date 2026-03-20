VIDEO salto con gli sci, spaventosa caduta di Andrea Campregher nel tentativo di record italiano a Vikersund

Andrea Campregher, iscritto come apripista al weekend di volo con gli sci di Vikersund, è stato vittima di una spaventosa caduta durante uno dei salti effettuati nel pomeriggio di giovedì 19 marzo. Il ventiquattrenne azzurro, nel tentativo di realizzare il record italiano, si è letteralmente ribaltato in volo, impattando violentemente con il suolo.

Il ventiquattrenne veneto trapiantato in Trentino è stato prontamente soccorso e non ha mai perso conoscenza, venendo prontamente trasportato all’ospedale di Drammen per accertamenti. Secondo le prime informazioni, l’azzurro avrebbe riportato la frattura di una vertebra e la lussazione di una scapola.

L’incidente si è verificato nel contesto dei salti di prova del fine settimana di Coppa del Mondo. Vale la pena di ricordare come Campregher, capace di entrare in zona punti nel massimo circuito, si sia ritirato dall’attività agonistica al termine della passata stagione. Cionondimeno, le dinamiche legate alla sua presenza da apripista in Norvegia e la ricerca del record italiano, sono state spiegate con dovizia di particolari nell’articolo dedicato.

Ad Andrea, il coraggio non è mai mancato. Anche per questo, pur non ottenendo mai risultati di livello assoluto nel massimo circuito, è diventato un personaggio di culto in Polonia (dove il salto con gli sci è seguitissimo, almeno tanto quanto il ciclismo in Italia). Si resta in attesa di ulteriori sviluppi e comunicazioni in merito allo stato di salute dell’azzurro, il cui “pelo sullo stomaco” non è in discussione.