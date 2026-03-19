Salto con gli sci, a Vikersund prosegue l’evoluzione femminile. Ecco la Coppa di Volo!

Il penultimo appuntamento della Coppa del Mondo femminile 2025-26 di salto con gli sci porta le saltatrici a confrontarsi sul contesto dei trampolini di volo. Il fine settimana del 21-22 marzo vedrà le atlete impegnate sul palcoscenico di Vikersund, in Norvegia, dove sotto questo aspetto “tutto ebbe inizio”.

Il Vikersundbakken fu il luogo in cui si disputò la prima competizione di volo della storia. Per la verità, si dovrebbe usare il passato prossimo e non quello remoto, poiché si deve tornare al marzo del 2023. Quella in questione fu però una sorta di test agonistico, aperto a sole 15 atlete e soprattutto non inserito nel calendario del massimo circuito.

Nel 2024, invece, si è disputata una prova a tutti gli effetti valida per la Sfera di cristallo. In questo 2026 si fa un ulteriore passo avanti, poichè la Fis ha istituito la Coppa di specialità di volo anche per il settore femminile. Il trofeo sarà assegnato sulla base di tre competizioni, due previste a Vikersund e una a Planica, settimana prossima. Nella speranza di poterle disputare tutte, ma tale dinamica sarà determinata dal meteo…

SALTO FEMMINILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°17

Borgo: Vikersund (Norvegia)

Struttura: Vikersundbakken (HS240)

Competizioni ospitate: 3 (1 non di Coppa del Mondo)

I PRECEDENTI

GARA FIS 19/03/2023

1. KLINEC Ema (SLO)

2. OPSETH Silje (NOR)

3. ITO Yuki (JPN)

4. SCHMID Katharina (GER)

5. LOUTITT Alexandria (CAN)

6. LUNDBY Maren (NOR)

7. VODAN Nika (SLO)

8. STRATE Abigail (CAN)

9. PINKELNIG Eva (AUT)

10. FREITAG Selina (GER)

COPPA DEL MONDO 17/03/2024

1. KVANDAL Eirin Maria (NOR)

2. OPSETH Silje (NOR)

3. KLINEC Ema (SLO)

4. SCHMID Katharina (GER)

5. ITO Yuki (JPN)

6. TAKANASHI Sara (JPN)

7. SEIFRIEDSBERGER Jacqueline (AUT)

8. LOUTITT Alexandria (CAN)

9. PINKELNIG Eva (AUT)

10. VODAN Nika (SLO)

COPPA DEL MONDO 15/03/2025

1. PREVC Nika (SLO)

2. KLINEC Ema (SLO)

3. FREITAG Selina (GER)

4. KVANDAL Eirin Maria (NOR)

5. LOUTITT Alexandria (CAN)

6. ITO Yuki (JPN)

7. SEIFRIEDSBERGER Jacqueline (AUT)

8. STRØM Anna Odine (NOR)

9. SCHMID Katharina (GER)

10. MARUYAMA Nozomi (JPN)

16. MALSINER Lara (ITA)