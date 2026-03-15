Salto con gli sci, doppietta giapponese in gara-2 a Oslo. Vince Yuki Ito, discreta Sieff

Yuki Ito riscatta il deludente 11° posto di ieri e centra il bersaglio grosso in gara-2 sul trampolino grande di Oslo Holmenkollen, teatro della terzultima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci femminile. Decimo successo individuale nel circuito maggiore per la 31enne nipponica, che torna sul gradino più alto del podio a distanza di due anni dall’ultima volta (14 gennaio 2024 a Sapporo) centrando anche la prima top3 dell’inverno.

Ito, brillante soprattutto in qualificazione nei giorni scorsi sul mitico Large Hill di Holmenkollen, si è imposta recuperando tre posizioni nella seconda serie e precedendo di mezzo punto la connazionale Nozomi Maruyama (leader dopo il primo salto), che ha visto sfumare così in maniera beffarda il successo proprio come in gara-1 (in quel caso venendo superata da Nika Prevc).

Alle spalle della doppietta giapponese si è inserita in terza piazza la “solita” Anna Odine Stroem, che ha replicato il risultato di ieri collezionando il sesto podio consecutivo ed il dodicesimo dell’inverno (con una sola vittoria all’attivo) senza considerare ovviamente i due ori olimpici di Predazzo. Quarta moneta per l’altra padrona di casa norvegese Eirin Maria Kvandal, mentre è solo sesta un’opaca Nika Prevc che a questo punto dovrà necessariamente vincere le ultime tre competizioni in calendario per raggiungere quota 20 successi in stagione. In casa Italia arriva un buon 16° posto per Annika Sieff, unica azzurra in zona punti, con Martina Zanitzer eliminata nella prima serie in 34ma posizione.