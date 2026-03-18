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Salto con gli sci, a Vikersund “si attenta” al record del mondo!
La Coppa del Mondo maschile 2025-26 di salto con gli sci si avvicina al proprio capolinea. Come qualsiasi spettacolo che si rispetti, il finale deve essere speciale. Ecco, dunque, (ri)entrare in scena gli impianti di volo. Nel weekend del 21-22 marzo, il massimo circuito sarà impegnato a Vikersund.
Da queste parti si va alla ricerca del record del mondo, migliorato in più occasioni nel corso degli ultimi tre lustri. Peraltro, su questa struttura, nel 2011 venne completato per la prima volta un salto di oltre i 240 metri (Johan Remen Evensen), mentre nel 2015 si è assistito al primo salto lungo più di 250 metri (Peter Prevc).
Dodici mesi orsono, il Vikersundbakken ha perso il primato mondiale ufficialmente riconosciuto dalla Federazione internazionale. Il salto effettuato da Stefan Kraft nella prova a squadre del 18 marzo 2017, durante la quale giunse a 253.5 metri, è stato battuto il 30 marzo 2025 a Planica da Domen Prevc, spintosi a 254.5.
Pur senza avere alcuna valenza ufficiale, bisogna ricordare l’evento promozionale Red Bull tenutosi ad Akureyri, in Islanda, nell’aprile 2024. In quel contesto, Ryoyu Kobayashi ha volato fino a 291 metri! Il trampolino è però stato realizzato solo ed esclusivamente in funzione di salti totalmente estranei alla Coppa del Mondo, senza regolamentazione alcuna.
SALTO MASCHILE – COPPA DEL MONDO
TAPPA N°17
Luogo: Vikersund (Norvegia)
Impianto: Vikersundbakken (HS240)
Competizioni ospitate: 35
Prima gara: 28 febbraio 1977 {Mondiali}
Prima gara: 7 marzo 1980 {Coppa del Mondo}
Ultima gara: 16 marzo 2025
VINCITORI ULTIMI 10 ANNI
2016 – KRANJEC Robert (SLO)
2016 – PREVC Peter (SLO)
2016 – PREVC Peter (SLO)
2017 – STOCH Kamil (POL)
2018 – JOHANSSON Robert (NOR)
2019 – PREVC Domen (SLO)
2022 – LINDVIK Marius (NOR) {Mondiali}
2023 – KRAFT Stefan (AUT)
2023 – GRANERUD Halvor Egner (NOR)
2024 – KRAFT Stefan (AUT)
2024 – HUBER Daniel (AUT)
2025 – WELLINGER Andreas (GER)
2025 – PREVC Domen (SLO)
UOMINI IN ATTIVITA’ SALITI SUL PODIO
7 (2-3-2) – KRAFT Stefan [AUT]
4 (0-1-3) – KASAI Noriaki [JPN]
3 (2-0-1) – PREVC Domen [SLO]
3 (0-2-1) – AMMANN Simon [SUI]
3 (0-2-1) – ZAJC Timi [SLO]
2 (1-1-0) – GRANERUD Halvor Egner [NOR]
2 (1-1-0) – HUBER Daniel [AUT]
2 (1-1-0) – WELLINGER Andreas [GER]
2 (0-1-1) – FORFANG Johann Andre [NOR]
2 (0-1-1) – KOBAYASHI Ryoyu [JPN]
2 (0-0-2) – LANISEK Anze [SLO]
1 (1-0-0) – STOCH Kamil [POL]
1 (1-0-0) – LINDVIK Marius [NOR]
1 (0-0-1) – TSCHOFENIG Daniel [AUT]
PODI SUDDIVISI PER NAZIONE
27 (12-9-6) – AUSTRIA
19 (6-9-4) – NORVEGIA
16 (8-2-6) – SLOVENIA
11 (1-5-5) – GIAPPONE
9 (4-3-2) – GERMANIA [All-Inclusive]
9 (3-2-4) – FINLANDIA
4 (1-1-2) – POLONIA
4 (1-2-1) – SVIZZERA
3 (0-1-2) – CECOSLOVACCHIA
1 (0-1-0) – CANADA
1 (0-0-1) – ITALIA
1 (0-0-1) – RUSSIA
PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’
BRESADOLA Giovanni
Qualificazioni superate: 3 su 3
Ingressi nei trenta: 3
Miglior risultato: 12° il 17 marzo 2024
INSAM Alex
Qualificazioni superate: 6 su 9
Ingressi nei trenta: 7
Miglior risultato: 19° il 15 marzo 2025
CECON Francesco
Qualificazioni superate: 0 su 1