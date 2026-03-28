Rivola tira le orecchie a Bezzecchi: “Sappiamo che questo è un po’ il suo limite”

Una gioia a metà. L’Aprilia continua a vincere in questo inizio del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Austin, in Texas, la casa di Noale ha potuto festeggiare il ritorno alla vittoria dello spagnolo Jorge Martin che, dopo tanti patemi legati ai diversi incidenti e a un rapporto con la scuderia italiana non idilliaco, è riuscito finalmente a festeggiare un successo, seppur nella Sprint Race.

Un’affermazione incredibile, perché frutto di una rimonta e di un sorpasso all’ultimo giro ai danni di Francesco Bagnaia (Ducati). La scelta della gomma media al posteriore si è rivelata la carta vincente per Martin, protagonista di un’ultima tornata da urlo.

“Posso dire che l’avevo detto?“, le prime parole del CEO di Aprilia Racing Massimo Rivola ai microfoni di Sky Sport. “Bello, sono contentissimo per questo risultato, pensando a tutto che Jorge ha passato e anche noi con lui. Martinator is back“, ha aggiunto.

Una Sprint in cui però si è dovuto prendere atto anche della caduta dell’altro alfiere di Aprilia, Marco Bezzecchi, che stava risalendo dopo uno start non felicissimo. Un brutto errore per il romagnolo che, in seconda posizione, ha osato un po’ troppo nel tentativo di chiudere il buco su Pecco.

“Mi dispiace per il Bezz, perché non bisogna buttar via questi punti. E’ già la seconda volta che succede quest’anno“, la tirata di orecchie di Rivola al suo pilota, pensando alla caduta nella prima Sprint stagionale a Buriram. “Al momento, è questo l’unico vero limite di Marco, per il resto può far bene“, ha aggiunto. Con questo risultato, Bezzecchi ha perso la vetta della classifica mondiale a vantaggio del suo compagno di squadra, con un punto di differenza. Domani, il centauro italiano dovrà focalizzare meglio il proprio furore agonistico.