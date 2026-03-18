Tennis
Quanti soldi può guadagnare Jannik Sinner a Miami? Tutte le cifre turno per turno
Jannik Sinner si presenterà con grandi ambizioni al Masters 1000 di Miami, dove cercherà una nuova stoccata di lusso dopo essersi imposto al Masters 1000 di Indian Wells. Il numero 2 del mondo inseguirà una conferma importante sul cemento statunitense, dove lo scorso anno non giocò a causa di una squalifica, e sarà atteso da un tabellone tutt’altro che semplice lungo la strada verso una possibile finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, per il momento non ancora materializzatasi nel 2026.
Il fuoriclasse altoatesino esordirà direttamente al secondo turno in virtù di un bye riservato alle migliori teste di serie e dovrà vedersela con il vincente del confronto tra il peruviano Ignacio Buse e il bosniaco Damir Dzumhur.. Quanti soldi potrà guadagnare Jannik Sinner al Masters 1000 di Miami ? La semplice partecipazione all’evento assicura un assegno da 36.110 dollari statunitensi (circa 31.360 euro), mentre l’approdo al terzo turno garantisce 61.865 dollari (circa 53.700 euro).
Basta la qualificazione agli ottavi di finale per portare a casa 105.720 dollari (circa 91.800 euro), mentre giocare i quarti di finale arricchirebbe il conto corrente di 193.645 dollari (circa 168.200 euro). L’entità dell’emolumento si alzerebbe sensibilmente con la semifinale (340.190 dollari, circa 295.500 euro) e la finale (612.340 dollari, circa 531.800 euro), mentre il vincitore di Miami farà festa con 1,15 milioni di dollari statunitensi (circa 998.800 euro).
MONTEPREMI JANNIK SINNER MIAMI
SECONDO TURNO: 36.110 dollari statunitensi (circa 31.360 euro).
TERZO TURNO: 61.865 dollari statunitensi (circa 53.700 euro).
OTTAVI DI FINALE: 105.720 dollari statunitensi (circa 91.800 euro).
QUARTI DI FINALE: 193.645 dollari statunitensi (circa 168.200 euro).
SEMIFINALI: 340.190 dollari statunitensi (circa 295.500 euro).
FINALE: 612.340 dollari statunitensi (circa 531.800 euro).
CAMPIONE: 1,15 milioni di dollari statunitensi (circa 998.800 euro).