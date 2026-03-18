Quanti punti può guadagnare Jannik Sinner a Miami? La proiezione turno per turno

Jannik Sinner si è presentato al Masters 1000 di Miami 2026 da numero 2 del mondo con 11.400 punti all’attivo dopo aver vinto il Masters 1000 di Indian Wells e avere incamerato mille punti, ulteriori per avvicinarsi allo spagnolo Carlos Alcaraz, che svetta al comando del ranking ATP con 13.550 punti. Il fuoriclasse altoatesino farà il proprio esordio sul cemento della località statunitense al secondo turno, affrontando il vincente del match tra il bosniaco Damir Dzumhur e il peruviano Ignacio Buse.

Il 24enne non avrà cambiali all’orizzonte, visto che lo scorso anno non partecipò a questo evento a causa della squalifica di tre mesi, ma resterà al secondo posto nella graduatoria internazionale, visto che non potrà superare lo spagnolo Carlos Alcaraz (dodici mesi fa perse al debutto contro il belga David Goffin, dunque dovrà scartare soltanto dieci punti), ma in base all’andamento del torneo cambierà il suo bottino di punti all’attivo. Quanti punti può guadagnare Jannik Sinner al Masters 1000 di Miami turno per turno?

La presenza al secondo turno ha già garantito 10 punti, in caso di vittoria contro Dzumhur o Buse guadagnerebbe 50 punti e affronterebbe probabilmente uno tra Moutet e Machac per meritarsi 100 punti. Agli ottavi di finale il campione di Wimbledon incrocerà verosimilmente uno tra Norrie e Rublev: ostacoli insidiosi per portare a casa 200 punti. Attenzione ai quarti: dall’altra parte della rete potrebbero esserci Mensik o Auger-Aliassime (se i pronostici venissero confermati) per guadagnare 400 punti.

In semifinale le insidie più temibili potrebbero essere Zverev o Medvedev: la vittoria con annessa qualificazione all’atto conclusivo varrebbe 650 punti. Se dovesse alzare al cielo il trofeo (la finale potrebbe essere con Alcaraz) allora il nostro portacolori si garantirebbe 1.000 punti e si proietterebbe a 12.400 punti.

PUNTI JANNIK SINNER MIAMI

Secondo turno: ne guadagna 10. Secondo con 11.410 punti.

Terzo turno: ne guadagna 50. Secondo con 11.450 punti.

Ottavi di finale: ne guadagna 100. Secondo con 11.500 punti.

Quarti di finale: ne guadagna 200. Secondo con 11.600 punti.

Semifinale: ne guadagna 400. Secondo con 11.800 punti.

Finale: ne guadagna 650. Secondo con 12.050 punti.

Vittoria: ne guadagna 1.000. Secondo con 12.400 punti.