Quanti soldi guadagna Tadej Pogacar con la vittoria alle Strade Bianche? Assegno minimal per una perla d’autore

Tadej Pogacar ha attaccato in maniera perentoria quando mancavano ottanta chilometri al traguardo, ha fatto il vuoto in un tratto di sterrato decisamente impegnativo e ha dominato le Strade Bianche 2026, imponendosi nella Classica in terra toscana per la quarta volta in carriera (la terza consecutiva). Il fuoriclasse sloveno era il grande favorito della vigilia e non ha deluso le aspettative all’esordio stagionale, inscenando la propria perentoria azione da lontano che si è rivelata incontenibile per l’intera concorrenza.

L’alfiere della UAE Emirates ha danzato negli iconici settori di questo ormai imperdibile appuntamento giunto alla ventesima edizione, proiettandosi così con grande ottimismo verso le attesissime Classiche di Primavera (si inizierà tra un paio di settimane con la Milano-Sanremo). Il risultato odierno certifica ulteriormente la grandezza del Campione del Mondo in carica e ultimo vincitore del Tour de France, che continua ad avere almeno una marcia in più rispetto all’intera concorrenza.

Una grande prestazione tecnica, un risultato di prestigio che arricchisce un grandioso palmares e una perle di indubbia caratura agonistica, ma che non viene ripagata in maniera strabiliante a livello economico. Quanti soldi guadagna Tadej Pogacar con la vittoria alle Strade Bianche? L’assegno è pari a 2.256 euro, un quinto rispetto a quanto viene garantito per i successi di tappa nei Grandi Giri (11.000 euro) e meno di un decimo rispetto alla moneta di base assicurata per le affermazioni nelle Classiche Monumento (20.000 euro).

MONTEPREMI TADEJ POGACAR STRADE BIANCHE

2.256 euro.