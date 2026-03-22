Quanti soldi guadagna Sofia Goggia vincendo la Coppa del Mondo? L’assegno “nullo”, la classifica dei premi e le cifre stagionali

Sofia Goggia ha vinto la Coppa del Mondo di superG, conquistando il prestigioso trofeo al termine di una stagione di assoluto spessore in questa specialità e legittimato vincendo l’ultima gara andata in scena sulla pista di Kvitfjell. La fuoriclasse bergamasca ha dettato legge nella finale disputata nel comprensorio di Lillehammer, imponendosi con il tempo di 1:29.23 e lasciandosi alle spalle la svizzera Corinne Suter di 32 centesimi e la tedesca Kira Weidle-Winkelmann di 60 centesimi.

La nostra portacolori si trovava al comando della classifica generale prima della gara conclusiva, ma doveva respingere il tentativo di rimonta della neozelandese Alice Robinson: scesa con il pettorale numero 8, la 33enne ha operato il decisivo scacco matto, mettendo in crisi l’oceanica, incapace di reagire e attardata di addirittura 2.41 secondi in terra norvegese. Lacrime a dirotto per la Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018 in discesa, che ha ampliato ulteriormente il proprio palmares.

Sofia Goggia ha firmato la sua 29ma affermazione nel massimo circuito internazionale itinerante e ha alzato al cielo una Sfera di Cristallo di specialità per la quinta volta, dopo il poker firmato nella discesa libera (2018, 2021, 2022 2023). Quella odierna è la terza stoccata stagionale, tutte in superG dopo le firme a Val d’Isere il 21 dicembre e a Soldeu il 1° marzo: la bergamasca è diventata la seconda italiana a meritarsi il trofeo in questa specialità dopo Federica Brignone.

Quanti soldi ha guadagnato Sofia Goggia vincendo la Coppa del Mondo di superG? La risposta è sorprendente ed è la stessa data ieri dopo il trionfo di Laura Pirovano nella graduatoria di discesa libera: zero! Mettere le mani su una Sfera di Cristallo non assegna nessun bonus economico, il montepremi stagionale è quello che si ottiene in base ai risultati ottenuti in ogni singola gara.

La Federazione Internazionale stila la classifica dei premi in maniera ufficiale e il Prize Money Standing mette in fila le atlete in base alle somme di denaro portate a casa durante la stagione: Sofia Goggia si è assicurata 294.147 euro, al momento occupa il quinto nella graduatoria dominata dalla statunitense Mikaela Shiffrin. La vittoria ottenuta oggi nel superG di Lillehammer è valsa 54.709 euro, il premio standard per ogni successo di tappa in Coppa del Mondo.

MONTEPREMI SOFIA GOGGIA COPPA DEL MONDO SUPERG

Zero euro. Vincere la Coppa del Mondo di superG non assicura bonus economici da parte della Fis.

MONTEPREMI SOFIA GOGGIA VITTORIA SUPERG LILLEHAMMER

54.709 euro.

MONTEPREMI SOFIA GOGGIA IN STAGIONE

294.147 euro.