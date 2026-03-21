Quanti soldi guadagna Laura Pirovano vincendo la Coppa del Mondo? C’è una brutta sorpresa. E la classifica dei premi…

Laura Pirovano ha vinto la Coppa del Mondo di discesa libera, trionfando nella modalità degna delle grandi campionesse: imponendosi nell’ultima gara della stagione e legittimando la prestigiosa Sfera di Cristallo di specialità. Dopo che la tedesca Emma Aicher aveva tagliato il traguardo al terzo posto, alla trentina sarebbe bastata l’ottava posizione sulle nevi di Lillehammer per mettere le mani sul trofeo, ma era impensabile poter fare conti in partenza e non erano ammessi errori.

La nostra portacolori ha spinto a tutta ed è riuscita a dettare legge in Norvegia, meritandosi il gradino più alto del podio con il tempo di 1:30.85, distanziando la statunitense Breezy Johnson di 15 centesimi e la tedesca Kira Weidle-Winkelmann di 0.25. Si tratta della terza affermazione in carriera nella velocità pura per la 28enne, che nelle scorse settimane aveva firmato una bella doppietta in Val di Fassa, balzando al comando della graduatoria e meritandosi il sigillo con la stoccata odierna.

Laura Pirovano è diventata la quarta italiana ad alzare al cielo la Coppa del Mondo di discesa libera dopo Isolde Kostner (2001 e 2002), Sofia Goggia (2018, 2022, 2023) e Federica Brignone (2025), scrivendo una splendida pagina di storia del movimento tricolore ed entrando nell’empireo delle più grandi, con un futuro davanti che si preannuncia decisamente roseo. Questo per quanto riguarda l’aspetto agonistico e sportivo, ma è interessante dare uno sguardo anche al profilo economico.

Quanti soldi ha guadagnato Laura Pirovano vincendo la Coppa del Mondo di discesa libera? La risposta potrebbe sembrare sorprendente e indubbiamente è una brutta notizia per la nostra portacolori: zero! Mettere le mani su una Sfera di Cristallo non assegna nessun bonus economico, il montepremi stagionale è quello che si ottiene in base ai risultati ottenuti in ogni singola gara.

A stilare la classifica dei premi è la stessa Federazione Internazionale con il Prize Money Standing: la trentina si è assicurata 233.036 euro, al momento occupa il sesto posto nella graduatoria dominata dalla statunitense Mikaela Shiffrin con 556.268 euro. Laura Pirovano è di un soffio alle spalle di Sofia Goggia, quinta con 239.438 euro. La vittoria ottenuta oggi nella discesa di Lillehammer è valsa 54.709 euro, il premio standard per ogni successo di tappa in Coppa del Mondo.

MONTEPREMI LAURA PIROVANO COPPA DEL MONDO DISCESA

Zero euro. Vincere la Coppa del Mondo di discesa libera non assicura bonus economici da parte della Fis.

MONTEPREMI LAURA PIROVANO VITTORIA DISCESA LILLEHAMMER

54.709 euro.

MONTEPREMI LAURA PIROVANO IN STAGIONE

233.036 euro.