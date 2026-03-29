Sinner-Lehecka potrebbe iniziare in ritardo! La pioggia ferma la finale di Errani/Paolini

AGGIORNAMENTO ORE 19.32. La pioggia è tornata! La partita di Errani/Paolini è stata fermata sul 5-6 nel primo set. Forte intensità, le giocatrici sono rientrate negli spogliatoi.

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La finale del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e il ceco Jiri Lehecka è prevista non prima delle ore 21.00 italiane, ma c’è il concreto rischio che il confronto inizi con sensibile ritardo e che subisca uno slittamento a tempo indeterminato. Il motivo è legato alla pioggia, che si è abbattuta sulla metropoli della Florida nel corso del pomeriggio italiano e che costringerà gli organizzatori a rimandare la finale del doppio femminile con Sara Errani e Jasmine Paolini.

Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 non potranno incominciare alle ore 18.30, come da programma originario, il match contro la coppia composta dalla statunitense Townsend e la ceca Siniakova (è il confronto tra le numero 1 e le numero 2 del tabellone). La perturbazione è terminata attorno alle ore 18.30, al momento si intravede il sole e ci sono le condizioni per scendere in campo: qualche minuto dopo il previsto vedremo in campo le azzurre.

Errani e Paolini potranno scendere in campo e disputare regolarmente la finale di doppio femminile, salvo ulteriori scrosci che obblighino all’interruzione. Al termine di quel confronto toccherà a Jannik Sinner, che partirà da favorito contro il numero 22 del ranking ATP e inseguirà il Sunshine Double dopo aver alzato al cielo il Masters 1000 di Indian Wells un paio di settimane fa.