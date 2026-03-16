Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la vittoria a Indian Welles? Arriva l’agognato assegno milionario

Jannik Sinner ha vinto il Masters 1000 di Indian Wells, conquistando il prestigioso trofeo sul cemento statunitense dopo aver sconfitto il russo Daniil Medvedev in una finale vibrante, equilibrata, appassionata e avvincente. Il fuoriclasse altoatesino è riuscito a imporsi con il punteggio di 7-6(6), 7-6(4) e ha così conquistato il primo titolo della stagione, dopo aver perso contro il serbo Novak Djokovic nella semifinale degli Australian Open ed essere stato eliminato dal ceco Jakub Mensik nei quarti di finale dell’ATP 500 di Doha.

Il numero 2 del mondo ha confermato la tendenza nei confronti diretti con il numero 11 del ranking ATP e si è avvicinato al primo posto della classifica internazionale, occupato dallo spagnolo Carlos Alcaraz: il campione in carica degli Australian Open aveva perso in semifinale proprio contro Medvedev e ora svetta con 2.150 lunghezze di margine nei confronti del nostro portacolori, che avrà modo di recuperare ulteriore terreno fino agli Internazionali d’Italia, visto che lo scorso anno dovette scontare una squalifica di tre mesi in questo periodo.

Il 24enne ha completato così l’en-plein di vittorie nei 1000 del circuito internazionale che si disputano sul cemento (Indian Wells, Miami, Cincinnati, Toronto/Montreal, Shanghai, Parigi) e ora all’appello mancano soltanto i tre eventi sulla terra rossa (Madrid, Montecarlo, Roma). Il risultato odierno ha un’enorme importanza dal punto di vista tecnico e agonistico, ma come sempre va annotato anche il risvolto economico: quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con la vittoria al Masters 1000 di Indian Wells?

Il montepremi è decisamente interessante visto che stiamo parlando di un assegno di importo pari a 1,151 milioni di dollari (circa 1,007 milioni di euro). L’emolumento è garantito dagli organizzatori del torneo e premia il risultato sportivo, ma poi Jannik Sinner beneficerà anche di introiti provenienti da sponsor e altre fonti, i cui importi non sono però svelati ufficialmente e pubblicamente.

MONTEPREMI JANNIK SINNER INDIAN WELLS

1,151 milioni di dollari (circa 1,007 milioni di euro).