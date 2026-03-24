Anna Trocker irrompe tra le grandi: “Peccato per l’ultimo errore. Penso al gigante”

Anna Trocker con una gran seconda manche conquista i primi punti nella Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azzurrina irrompe in nona posizione nello slalom speciale femminile delle Finali di Lillehammer (Norvegia), salendo di sei posizioni rispetto alla prima run.

L’emozione dell’azzurra è palpabile ai microfoni di Rai Sport HD: “È stata una gara veramente fantastica, sono molto contenta di come ho sciato questa seconda manche, peccato un po’ l’ultimo errore, però sono molto contenta di questa gara“.

Trocker disputerà anche il gigante, in quanto campionessa del mondo junior anche tra le porte larghe: “Uno slalom davvero lungo, ma mi sono divertita. Preferisco le tracciature più filanti, ma si deve andare forte anche quando gira di più. Faccio anche il gigante domani, quindi proverò a fare del mio meglio“.