Quando si gioca VakifBank Istanbul-Milano, ritorno quarti Champions League volley femminile: orario, programma, tv

Dopo il confronto d’andata in programma questa sera all’Allianz Cloud, Milano sarà chiamata a fare visita al VakifBank Istanbul per il ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley femminile. Il risultato dell’andata casalinga delineerà lo scenario in vista del secondo atto del confronto che promuove alla Final Four della massima competizione europea e definirà il riscontro di cui le meneghine avranno bisogno per entrare tra le magnifiche quattro del Vecchio Continente.

L’appuntamento è per giovedì 19 marzo (ore 18.00 italiane) nella fornace del Burhan Felek Salonu, in palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro la vincente del confronto tra Conegliano e le turche dello Zeren Spor Ankara. A guidare il sestetto di coach Stefano Lavarini saranno l’opposto Paola Egonu, le schiacciatrici Khalia Lanier e Rebecca Piva (o Elena Pietrini), la centrale Anna Danesi, la palleggiatrice Francesca Bosio contro il sestetto di coach Giovanni Guidetti, in cui figurano la bomber Tijana Boskovic, la schiacciatrice Marina Markova, le centrali Zehra Gunes e Chiaka Ogbogu.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di VakifBank Istanbul-Milano, ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky (canale dettagliato da definire); in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Turchia sono due ore avanti rispetto a noi).

QUANDO SI GIOCA VAKIFBANK-MILANO, RITORNO CHAMPIONS LEAGUE

Giovedì 19 marzo

Ore 18.00 VakifBank Istanbul vs Numia Vero Volley Milano

PROGRAMMA VAKIFBANK-MILANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky (canale dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.