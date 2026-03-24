Quando partono Vinatzer e gli azzurri nello slalom di Lillehammer 2026: orari, n. di pettorale, tv

Alex Vinatzer sarà il punto di riferimento dell’Italia nello slalom di Lillehammer, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino a cui il Bel Paese si presenterà con due atleti. L’altoatesino cercherà di ben figurare nell’ultima gara stagionale del massimo circuito internazionale itinerante, in modo da conservare un sorriso durante la preparazione per la prossima annata agonistica. L’azzurro scatterà con il pettorale numero 16, mentre Tommaso Sala ha avuto in sorte il numero 18.

L’appuntamento sulle nevi norvegesi è per mercoledì 25 marzo: prima manche alle ore 10.30 e seconda alle ore 13.30. Il programma prevede che gli atleti con pettorale tra 1 e 15 partano 30” dopo l’arrivo dell’atleta precedente, tra il 16 e il 26 gli intervalli scenderanno a 20” dopo l’arrivo dello sciatore precedente. Previsto un tv break di 2’15” dopo il numero 15.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist, i pettorali e gli orari di partenza delle italiane per lo slalom maschile di Lillehammer, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA PARTONO VINATZER E GLI ITALIANI NELLO SLALOM DI LILLEHAMMER

Alex Vinatzer (pettorale numero 16): ore 10.54 circa.

Tommaso Sala (pettorale numero 18): ore 10.57 circa.

Gli atleti con pettorale tra 1 e 15 partano 30” dopo l’arrivo dell’atleta precedente, tra il 16 e il 26 gli intervalli scenderanno a 20” dopo l’arrivo dello sciatore precedente. Previsto un tv break di 2’15” dopo il numero 15. Si stima che la prima manche duri circa un minuto. Non è possibile prevedere eventuali interruzioni e/o rinvii.

CALENDARIO SLALOM MASCHILE A E A LILLEHAMMER

Mercoledì 25 marzo

Ore 10.30 Slalom maschile a Lillehammer, prima manche – Diretta tv su RaiSportHD

Ore 13.30 Slalom maschile a Lillehammer, seconda manche – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA SLALOM MASCHILE LILLEHAMMER: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.

STARTLIST SLALOM MASCHILE LILLEHAMMER

1 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer

2 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

3 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA Head

4 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

5 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer

6 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

7 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic

8 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer

9 54170 MATT Michael 1993 AUT Blizzard

10 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Atomic

11 422803 SOLBERG Eirik Hystad 2002 NOR Fischer

12 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

13 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

14 202451 STRASSER Linus 1992 GER Head

15 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Head

16 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

17 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA Rossignol

18 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar

19 511996 YULE Daniel 1993 SUI Atomic

20 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head

21 422899 SANDVIK Oscar Andreas 2004 NOR Head

22 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer

23 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol

24 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR Head

25 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

26 512678 FUX Giuliano 2005 SUI