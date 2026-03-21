Pagelle discesa maschile Lillehammer 2026: Paris re della Olympiabakken, von Allmen si inchina, Franzoni non graffia

PAGELLE DISCESA KVITFJELL

Sabato 21 marzo

DOMINIK PARIS 10: che vittoria! L’altoatesino non finisce di stupire e centra un altro pesantissimo successo su una delle sue piste preferite. La Olympiabakken lo ha visto trionfare ben 7 volte e oggi lo ha fatto con pieno merito, dominando la scena dal primo all’ultimo metro. Campione infinito!

FRANJO VON ALLMEN 8.5: il campione olimpico centra un altro podio in questa stagione vissuta da vero protagonista. Chiude a 191 punti di distacco da Marco Odermatt nella coppa di specialità e deve recitare il “mea culpa” da questo punto di vista. Oggi si ferma a 19 centesimi da Paris, ma si rende conto che oggi “Domme” non si poteva battere.

VINCENT KRIECHMAYR 7.5: prosegue nel suo ottimo momento di forma. Sta chiudendo la stagione in crescita, dopo un avvio non da lui. L’austriaco oggi coglie un altro podio ma si ferma a 60 centesimi dalla vetta. Il suo talento rimane sempre cristallino ma su questa pista occorreva anche far scorrere gli sci nei tratti di velocità pura.

ALEXIS MONNEY 7: già nelle due prove aveva fatto vedere di essere in forma e pronto a puntare in alto e, effettivamente, manca il podio per soli 6 centesimi. Lo svizzero si mangia le mani per una parte centrale nella quale lascia sulla neve decimi pesantissimi. Rimonta nel finale ma non abbastanza.

MIHA HROBAT 7: centra un quinto posto importante dopo che, a sua volta, nelle prove aveva impressionato. Lo sloveno si fa notare ormai solo in selezionate occasioni, ma quando lo fa è sempre protagonista. Oggi chiude a 86 centesimi dalla vetta e spreca tutto nel tratto centrale.

MARCO ODERMATT 5.5: il dominatore della stagione a livello generale ed in discesa, oggi si è preso un turno di riposo. Chiude al settimo posto a 92 centesimi da Paris e non dà mai la sensazione né di sentire la pista nel migliore dei modi, né di poter puntare davvero a podio o successo.

BENJAMIN JACQUES ALLIOD 6: chiude all’ottavo posto a 1.12. Non propriamente un risultato scintillante ma che, ad ogni modo, dà continuità dopo una crescita costante. Lo rivedremo così convinto anche nella prossima annata?

FLORIAN SCHIEDER 5.5: nelle prove aveva fatto vedere buone cose e sembrava pronto a battagliare per la vittoria e per il podio nell’ultima discesa della stagione. La Olympiabakken, invece, lo respinge e chiude a 1.27.

GIOVANNI FRANZONI 5.5: dopo tante ottime gare oggi il nostro portacolori non ha fatto vedere la migliore versione di sé. Mai della partita, perde progressivamente in ogni settore della pista norvegese. Non va oltre la undicesima posizione a 1.31 da Paris. Peccato.