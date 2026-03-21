IL RE DI KVITFJELL! Dominik Paris si sbrana la pista e torna a vincere a quasi 37 anni!

Le finali di Coppa del Mondo di sci alpino si aprono subito con il botto per l’Italia. Dominik Paris conferma il suo straordinario feeling con la pista di Kvitfjell e domina la discesa libera odierna. Si tratta del settimo successo della carriera nella località norvegese per l’altoatesino, che sta per spegnere trentasette candeline, la quinta in discesa e la venticinquesima della carriera in Coppa del Mondo. Una prestazione fenomenale quella di Paris, che ha subito spinto al massimo al primo intermedio e poi ha pennellato nei velocissimi curvoni della parte centrale, facendo poi risultare anche il miglior crono nell’ultimo settore.

Alle sue spalle si è piazzato lo svizzero Franjo Von Allmen, staccato di 19 centesimi dall’azzurro ed unico davvero che è riuscito a restare parzialmente vicino a Paris per tutta la gara. Sul podio anche l’austriaco Vincent Kriechmayr, che conferma l’ottimo finale di stagione, concludendo al terzo posto a 60 centesimi dalla vetta.

Quarto lo svizzero Alexis Monney (+0.66) davanti allo sloveno Miha Hrobat (+0.86) e ai connazionali Stefan Rogentin (+0.89) e Marco Odermatt (+0.92), con quest’ultimo che ha sbagliato nella zona del Motocross. Ottimo ottavo posto per Benjamin Jacques Alliod (+1.12), alla sua seconda Top-10 della carriera. Nono l’austriaco Daniel Hemetsberger (+1.14).

Decima posizione per Florian Schieder (+1.27), che era sempre stato il migliore degli azzurri nelle prove. Dietro di lui Giovanni Franzoni (+1.31), che non ha trovato proprio il feeling con la pista, perdendo anche moltissimo nel finale. Ancora più indietro Mattia Casse (+2.45) e Christof Innerhofer (+2.70).

Con questa vittoria Dominik Paris riesce a prendersi anche il podio della classifica di discesa. L’altoatesino, infatti, si porta a 441 punti e supera il compagno di squadra Giovanni Franzoni (378), che viene anche battuto dall’austriaco Kriechmayr (382). A vincere la coppa già da tempo era stato Marco Odermatt, che chiude con 706 punti davanti a Franjo Von Allmen (515).