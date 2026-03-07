Sofia Goggia rialza la testa: “Ero bastonata in hotel, stravolto il set-up. Pirovano? Se lo merita”

Sofia Goggia ha concluso all’undicesimo posto la seconda discesa libera della Val di Fassa, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo le difficoltà riscontrate ieri in occasione del primo atto sulle nevi dolomitiche, la fuoriclasse bergamasca ha saputo migliorarsi, anche se è rimasta fuori dalla top ten per un paio di centesimi.

L’azzurra ha accusato un ritardo di 1.05 dalla compagna di squadra Laura Pirovano, che ha bissato il successo di ieri con ancora un solo centesimo di margine sulla seconda classificata (l’austriaca Cornelia Huetter). Il bronzo olimpico di Milano Cortina 2026 ha detto addio alla possibilità di conquistare la Sfera di Cristallo di specialità (ora è proprio Pirovano a essere in pole position) e guarda al superG di domani, dove sarà chiamata a difendere il pettorale rosso.

Sofia Goggia ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Dopo la discesa di ieri, con tutte quelle sensazioni pessime, sono tornata in hotel che ero abbastanza bastonata perché avevo la consapevolezza di non riuscire a sciare bene e avevo problemi a sciare. Abbiamo stravolto il set-up e usato questa gara per capire se potessimo usufruire di qualcosa per fare meglio anche in ottica di domani. Le cose che ho cambiato mi hanno aiutata, ovviamente non potevo pensare che si stravolgesse tutto“.

Complimenti anche a Laura Pirovano: “Un centesimo sulla seconda, cinque sulla terza: se lo merita, ha fatto due giorni splendidi e ha il superG di domani per fare ancora bene“.