Sci AlpinoSport Invernali
Ludovica Righi ed Anna Trocker regalano la prima medaglia all’Italia ai Mondiali Juniores di sci alpino
La combinata a squadre femminile dei Mondiali Juniores di Narvik si tinge d’azzurro. Una fenomenale Anna Trocker regala spettacolo nella manche di slalom e guida il tandem Italia 1 formato con Ludovica Righi ad una splendida medaglia d’argento. Le azzurre devono inchinarsi solamente alla Francia, che riesce a difendere il vantaggio acquisito nel superG.
Anna Trocker offre un saggio delle sue straordinarie potenzialità. La giovane promessa tricolore si scatena nella seconda parte del tracciato e prende il comando con oltre otto decimi sulla compagna di squadra al comando in quel momento. L’azzurra deve però inchinarsi alla francese Charbotel che la precede di trentotto centesimi e difende così il grande vantaggio accumulato in SuperG da Emy Charbonnier.
Completa il podio la coppia austriaca Hauzenberger/Raich che taglia il traguardo con quei 52 centesimi di ritardo accumulati nella manche di velocità. Si ferma alla medaglia di legno Svizzera 4 (Stucki/Flatscher), equipaggio che manca il bronzo per quattro decimi e conclude a 0.92.
Victoria Klotz, membro di Italia 4 con Arianna Putzer, termina quinta con 1:29.71 ed un ritardo di 0.95 dalle vincitrici. Tatum Bieler rimonta cinque posizioni e porta Italia 3, coppia formata con Sofia Amigoni, al settimo posto, con un ritardo di 1.21. Completa l’eccellente risultato di squadra delle tricolori il nono posto conquistato da Italia 2. Il team formato da Camilla Vanni e Giorgia Collomb chiude la gara con il tempo di 1:30.24.