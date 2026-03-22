Quando la prossima gara di MotoGP? GP USA 2026: programma, orari, tv

Dopo aver messo in archivio il rientrante Gran Premio del Brasile, il Motomondiale non si ferma e, anzi, prosegue nella sua trasferta nel Continente americano. Da Goaiania, infatti, si salirà verso gli Stati Uniti per l’attesissimo Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento della stagione 2026. Si gareggerà, come sempre, sullo splendido COTA – Circuit of the Americas per una tappa di grande importanza che ci dirà molto sul prosieguo della stagione.

Quale sarà il programma del fine settimana a stelle e strisce? Si inizierà nella giornata di venerdì 27 marzo con le prime sessioni di prove libere (la MotoGP sarà alle ore 16.45 italiane), quindi si passerà subito alle pre-qualifiche che definiranno quali piloti dovranno passare per la Q1. La classe regina sarà in azione alle ore 21.00. Si passerà poi alla giornata di sabato 28 marzo. Dopo le seconde sessioni di prove libere (che non avranno valenza per la classifica combinata) sarà la volta delle qualifiche.

La MotoGP inizierà ad andare a caccia della pole position alle ore 16.50, la Moto3 alle ore 18.45, mentre la Moto2 inizierà alle ore 19.40. Il piatto forte della giornata, ovviamente, sarà la Sprint Race della classe regina che vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 21.00. Si arriverà poi a domenica 29 marzo con le tre gare. La classe più leggera inizierà alle ore 19.00, la classe mediana alle ore 20.15, mentre la MotoGP scenderà in pista alle ore 21.00.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio delle Americhe si potrà seguire in diretta esclusiva su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) che proporrà ogni turno o sessione e Sky Sport 1 (201) che garantirà i momenti clou del weekend. Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) si potranno vedere in chiaro e live le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della MotoGP. Domenica, in differita, invece, le gara delle tre classi. In streaming si potrà vedere su NOW e SkyGO. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE di ogni turno della MotoGP e delle gare delle tre classi.

PROGRAMMA GP AMERICHE 2026 MOTOMONDIALE (Orari italiani)

Venerdì 27 marzo

Ore 15.00-15.35 Prove libere 1 Moto3

Ore 15.50-16.30 Prove libere 1 Moto2

Ore 16.45-17.30 Prove libere 1 MotoGP

Ore 19.15-19.50 Pre-qualifiche Moto3

Ore 20.05-20.45 Pre-qualifiche Moto2

Ore 21.00-22.00 Pre-qualifiche MotoGP

Sabato 28 marzo

Ore 14.40-15.10 Prove libere 2 Moto3

Ore 15.25-15.55 Prove libere 2 Moto2

Ore 16.10-16.40 Prove libere 2 MotoGP

Ore 16.50-17.05 Qualifiche 1 MotoGP

Ore 17.15-17.30 Qualifiche 2 MotoGP

Ore 18.45-19.00 Qualifiche 1 Moto3

Ore 19.10-19.25 Qualifiche 2 Moto3

Ore 19.40-19.55 Qualifiche 1 Moto2

Ore 20.05-20.20 Qualifiche 2 Moto2

Ore 21.00 Sprint Race MotoGP (10 giri)

Domenica 29 marzo

Ore 17.40-17.50 Warm-up MotoGP

Ore 19.00 Gara Moto3 (14 giri)

Ore 20.15 Gara Moto2 (16 giri)

Ore 22.00 Gara MotoGP (19 giri)