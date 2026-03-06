Quando gioca l’Italia le qualificazioni ai Mondiali di basket femminile 2026: orari, avversarie, tv, streaming

Che il cammino cominci. L’Italia va a giocare il Premondiale, per quello che è un format di qualificazioni ai Mondiali di Germania del prossimo settembre, a San Juan, Porto Rico. Una località già nota in chiave azzurra, ma che stavolta promette di riportare a casa un migliore ricordo rispetto agli uomini nel 2024.

Il gruppo, per undici dodicesimi, è lo stesso che ha affrontato gli Europei con tanto di bronzo, ma qui l’asticella diventa diversa. Non più elevata, non più bassa: semplicemente diversa, perché il tema di scontro diventa globale. Oltre al grande classico con la Spagna, infatti, ci sono gli USA che portano Caitlin Clark e Paige Bueckers, nonché la squadra di casa che ha un quintetto forte (ma i dubbi sulla panchina sono e restano tanti). Nuova Zelanda e Senegal restano un gradino sotto, ma da lì passano inevitabilmente molte cose visto che vanno avanti le prime tre extra-USA, dunque di fatto è come dire le prime quattro.

Il Premondiale di San Juan prenderà il via, per l’Italia, nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 marzo. Tutte le partite azzurre saranno visibili sia su Sky Sport che, in chiaro, su RaiSport. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA QUALIFICAZIONI MONDIALI BASKET FEMMINILE 2026

Giovedì 12 marzo

Ore 1:00 Italia-Porto Rico a San Juan, Porto Rico – Diretta tv su RaiSport, Sky Sport

Ore 22:00 Italia-Nuova Zelanda a San Juan, Porto Rico – Diretta tv su RaiSport, Sky Sport

Sabato 14 marzo

Ore 22:00 Italia-USA a San Juan, Porto Rico – Diretta tv su RaiSport, Sky Sport

Domenica 15 marzo

Ore 22:00 Italia-Spagna a San Juan, Porto Rico – Diretta tv su RaiSport, Sky Sport

Martedì 17 marzo

Ore 19:00 Italia-Senegal a San Juan, Porto Rico – Diretta tv su RaiSport, Sky Sport

PROGRAMMA ITALIA QUALIFICAZIONI MONDIALI BASKET FEMMINILE 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport, Sky Sport

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now, DAZN

Diretta testuale: OA Sport