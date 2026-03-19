Quando gareggia Mattia Furlani ai Mondiali indoor di atletica 2026: orari, programma, streaming

Mattia Furlani sarà una delle punte di diamante dell’Italia ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, che si disputeranno a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. Il giovane talento laziale si presenterà all’appuntamento con il chiaro obiettivo di difendere il titolo conquistato dodici mesi fa a Nanchino e sarà tra i grandi favoriti della vigilia per salire sul gradino più alto del podio, ma il Campione del Mondo all’aperto di salto in lungo sarà chiamato a fronteggiare un concorrenza particolarmente agguerrita.

L’azzurro ha saltato 8.39 metri a Metz e ha vinto tutte le gare a cui ha preso parte durante l’inverno, ora ingaggerà un nuovo duello da brividi con il bulgaro Bozhidar Saraboyukov, che scenderà in pedana forte della miglior prestazione mondiale stagionale (8.45 metri piazzati a Belgrado). Il nostro portacolori ha già avuto la meglio nel testa a testa in Francia e proverà a ripetersi, lo scorso anno perse di un centimetro agli Europei Indoor salvo poi trionfare nella rassegna iridata sotto al tetto.

La gara di salto in lungo prevede la disputa di una finale diretta, dunque non sono previste le qualificazioni in questo tipo di competizione condensata in un fine settimana. L’appuntamento è per domenica 12 marzo alle ore 19.12, quando Mattia Furlani inseguirà una delle prime medaglie in palio in questa rassegna iridata, a cui si presenterà con il secondo accredito stagionale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale di salto in lungo maschile ai Mondiali Indoor 2026 di atletica con la presenza di Mattia Furlani. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go NOW; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MATTIA FURLANI MONDIALI INDOOR

Domenica 22 marzo

Ore 19.12 Salto in lungo (maschile), finale – Diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Arena

PROGRAMMA MATTIA FURLANI MONDIALI INDOOR: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.