Mondiali indoor atletica 2026: gli avversari di Mattia Furlani nel salto in lungo

La gara maschile di salto in lungo si preannuncia come uno degli eventi clou dell’intero weekend a Torun in occasione dei Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, grazie alla presenza di quasi tutti i migliori interpreti globali della specialità. L’Italia può contare sul campione iridato in carica (sia all’aperto che al coperto) Mattia Furlani, che rischia però di doversi superare per respingere l’assalto di un avversario estremamente temibile ed in forte crescita.

Il fuoriclasse azzurro si presenta infatti al primo grande appuntamento dell’anno con il secondo accredito (8.39 realizzato a Metz), mentre la miglior misura mondiale stagionale è stata realizzata sin qui da Bozhidar Saraboyukov. Il giovane talento bulgaro si è spinto per ben due volte oltre gli 8.40, portando il primato personale a 8.45 lo scorso 11 febbraio a Belgrado e dimostrando uno stato di forma sfavillante da metà gennaio in poi.

Il ventunenne balcanico è uno storico rivale di Furlani sin dai tempi delle categorie giovanili (degna di nota in particolare la finale degli Europei U20 di Gerusalemme 2023 vinta dall’italiano per un centimetro con 8.23) e nella passata stagione si era già tolto la soddisfazione di imporsi ai Campionati d’Europa indoor battendo a sorpresa il laziale per un’incollatura in una gara di livello non esaltante.

Oltre a Saraboyukov non vanno sottovalutati comunque altri possibili protagonisti sulla pedana di Torun che proveranno a salire sul podio cercando magari di inserirsi anche nella lotta per la vittoria. Fari puntati ovviamente sul pluridecorato fenomeno greco Miltiadis Tentoglou, che rappresenta sempre una minaccia pur non avendo mai trovato una misura da urlo nelle scorse settimane (8.27 il suo stagionale), mentre partono un gradino sotto sulla carta il portoghese Gerson Baldé (8.32 a metà febbraio), l’australiano Liam Adcock ed i giamaicani Carey McLeod e Tajay Gayle.