Quando gareggia Andy Diaz ai Mondiali indoor di atletica 2026: orari, programma, streaming

Andy Diaz sarà una delle punte di diamante dell’Italia ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, che si disputeranno a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. L’azzurro si presenterà all’appuntamento con il chiaro obiettivo di difendere il titolo conquistato dodici mesi fa a Nanchino e sarà indubbiamente tra i grandi favoriti della vigilia per salire sul gradino più alto del podio.

Il Campione del Mondo Indoor in carica ha disputato una sola gara in stagione, esprimendosi in 16.90 metri ai Campionati Italiani Assoluti: un paio di balzi controllati prima di chiudere la gara, dunque non a tutti gli effetti un test attendibile per comprendere il reale stato di forma del bronzo olimpico di Parigi 2024. In gara ci sarà anche Andrea Dallavalle, argento iridato all’aperto e desideroso di mettersi in luce.

La gara di salto triplo prevede la disputa di una finale diretta, dunque non sono previste le qualificazioni in questo tipo di competizione condensata in un fine settimana. L’appuntamento è per venerdì 20 marzo alle ore 19.35, quando Andy Diaz inseguirà una delle prime medaglie in palio in questa rassegna iridata, a cui si presenterà con l’undicesimo accredito stagionale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della finale di salto triplo ai Mondiali Indoor 2026 di atletica con la presenza di Andy Diaz. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Arena (canale 204), in diretta streaming su Rai Play, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ANDY DIAZ MONDIALI INDOOR

Venerdì 20 marzo

Ore 19.35 Salto triplo (maschile), finale – Diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Arena

PROGRAMMA ANDY DIAZ MONDIALI INDOOR: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.