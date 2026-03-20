Puppo: “Sinner sbagliò ad andare in Corea: era malato e la pagò. Musetti troppo spremuto: a volte serve rifiutare”

Ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport, in cui al centro ci sono stati vari tempi legati al tennis. Al centro dell’attenzione il Masters1000 di Miami e quanto emerso nel corso delle giornate in Florida. Dario Puppo (giornalista/telecronista di Eurosport) si è espresso in particolare su quanto è accaduto a Lorenzo Musetti, costretto al forfait per un affaticamento al braccio.

“Sentendo le dichiarazioni di Berrettini che dice di non stare a guardare la classifica o i punti da difendere in cui la priorità è il divertimento e la salute, anche se sono età diverse, credo che Lorenzo Musetti debba considerare meglio la sua programmazione. Deve dare maggior spazio al recupero fisico, perché questa ricorrenza legata ai problemi fisici, per me, si deve al fatto che fare certe tirate, come sul finire del 2025, le paghi. Lui deve anche imparare a rifiutare, preservando la propria salute. Il ranking e i punti non devono condizionarlo al punto di non considerare quanto si è speso“, ha dichiarato Puppo.

“Secondo me tutta quella serie di grandi partite la paghi nel percorso. Ha giocato troppo. Il problema del braccio a Miami nasce da lontano e forse perché si è spremuto tanto. Ricordate come ha finito la stagione l’anno scorso”, ha sottolineato. “Montecarlo ha avuto un problema e non si è fermato, per me, a sufficienza, visto che poi ha giocato Madrid e Roma prima di Parigi. E’ un conto che paghi“, ha ribadito il collega di Eurosport.

Tema della gestione della salute che, secondo Puppo, ha toccato anche Jannik Sinner, presentatosi nell’esibizione in Corea del Sud con Carlos Alcaraz reduce da un virus influenzale che ha inficiato le sue prestazioni nel corso degli Australian Open e posteriormente: “Anche Sinner ha sbagliato ad andare in Corea perché era malato e l’ha pagato. Musetti, nello stesso tempo, deve dedicarsi maggiormente al recupero“.

E sulla partita di oggi tra Carlos Alcaraz e Joao Fonseca a Miami: “Fonseca ha un seguito eccezionale a Miami, una cosa che non ha precedenti. C’è stata l’esigenza di accontentare la richiesta dei brasiliani. E’ un giocatore che quando gioca a Miami è come fosse in casa e sarà interessante il clima. Il tifo brasiliano è un po’ fastidioso, non solo perché è rumoroso, ma anche perché non è abituato a seguire una partita di tennis. Vedremo come reagirà Alcaraz“.