I playoff scudetto, i primi bilanci della stagione e lo sguardo già rivolto alla prossima estate della Nazionale italiana di pallavolo. Nella nuova puntata di Volley Night spazio ai protagonisti del volley italiano tra Serie A1 femminile e Superlega maschile.

Il programma, condotto da Simona Bastiani e Luciano De Gregorio, con i talent Paolo Cozzi e Laura Partenio, ospita alcuni dei volti più interessanti della stagione per analizzare il momento decisivo dei campionati e le prospettive del movimento azzurro.

Dal cuore della lotta scudetto arriva una delle giocatrici più amate della pallavolo europea: Britt Herbots, grande protagonista della stagione dell’Igor Gorgonzola Novara, che si prepara ad affrontare Conegliano nelle semifinali dei playoff della Serie A1 femminile.

Spazio poi a due giovani talenti che rappresentano il futuro della pallavolo italiana. Da Cisterna Volley e Yuasa Battery Grottazzolina arrivano Tommaso Barotto e Giulio Magalini, protagonisti di una stagione da titolari in Superlega e pronti a giocarsi le loro carte anche in estate con la Nazionale italiana.

Un confronto ricco di analisi, racconti e prospettive sul presente e sul futuro del volley azzurro.

🎙 Conducono Simona Bastiani e Luciano De Gregorio

🏐 Con i talent Paolo Cozzi e Laura Partenio

