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Jannik Sinner continua a dominare il circuito ATP! Senza Carlos Alcaraz e avversari capaci di tenergli testa, il numero 1 del mondo infrange nuove barriere: grazie al netto successo su Arthur Fils supera i 14.000 punti nel ranking ATP.
Un traguardo straordinario che si accompagna a un altro record: Sinner diventa il più giovane di sempre a raggiungere tutte le finali dei 14 tornei più importanti del circuito (Slam, Masters 1000 e ATP Finals).
Sasha Zverev sarà ancora vittima sacrificale? È quello che è capitato negli ultimi 5 tornei.
📺 Di questo e molto altro parleranno in diretta a TennisMania
Dario Puppo
Massimiliano Ambesi
Guido Monaco
🕙 Ore 9:30 sul canale YouTube di OA Sport
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