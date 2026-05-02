Jannik Sinner continua a dominare il circuito ATP! Senza Carlos Alcaraz e avversari capaci di tenergli testa, il numero 1 del mondo infrange nuove barriere: grazie al netto successo su Arthur Fils supera i 14.000 punti nel ranking ATP.

Un traguardo straordinario che si accompagna a un altro record: Sinner diventa il più giovane di sempre a raggiungere tutte le finali dei 14 tornei più importanti del circuito (Slam, Masters 1000 e ATP Finals).

Sasha Zverev sarà ancora vittima sacrificale? È quello che è capitato negli ultimi 5 tornei.

📺 Di questo e molto altro parleranno in diretta a TennisMania

Dario Puppo

Massimiliano Ambesi

Guido Monaco

🕙 Ore 9:30 sul canale YouTube di OA Sport

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