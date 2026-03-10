Perugia scopre l’avversaria dei quarti di Champions League: si concretizza il replay, c’è un ex big della Nazionale

Perugia si è qualificata ai quarti di finale della Champions League di volley maschile grazie al primo posto conquistato nel gruppo C con sei vittorie (17 punti). I Campioni d’Europa hanno vinto tutti gli incontro disputati nella fase a gironi, battendo per due volte gli spagnoli del Guaguas Las Palmas, i tedeschi del Berlin Recycling Volleys e i cechi del Praga.

I Campioni del Mondo hanno superato di slancio il turno, lasciando sul piatto soltanto quattro set, e aspettavano di conoscere l’avversaria dei quarti di finale. Il cammino nel tabellone a eliminazione diretta incomincerà contro gli spagnoli del Guaguas Las Palmas, che ha battuto i francesi del Montpellier per 3-1 nel match d’andata e al ritorno si è assicurata i due set necessari per il passaggio del turno.

Si tratterà di un replay per Perugia, che ha affrontato gli iberici nella fase a gironi: sudatissimo successo al tie-break alle Canarie e affermazione per 3-1 di fronte al proprio pubblico. La formazione di coach Sergio Miguel Camarero chiuse la Pool al secondo posto e tra le proprie fila può annoverare l’eterno Osmany Juantorena, un buon bomber come Francisco Bezerra Souza e il martello Nicolas Bruno.

Il confronto d’andata si giocherà in trasferta tra il 24 e il 26 marzo, mentre la sfida di ritorno si disputerà tra il 31 marzo e il 2 aprile di fronte al proprio pubblico del PalaBarton. In palio la qualificazione alla Final Four della Champions League, che si disputerà alla Inalpi Arena di Torino nel weekend del 16-17 maggio. In semifinale Perugia potrebbe affrontare Trento nel derby, se i dolomitici riusciranno a chiudere la pratica PGE Projekt Varsavia e poi a battere i polacchi del Lublino.