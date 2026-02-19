Alysa Liu fa festa al Forum e conquista l’oro alle Olimpiadi! Lara naki Gutmann in top 15

Undici mesi per vincere i Campionati Mondiali ed i Giochi Olimpici. Più che una favola è una festa scintillante per Alysa Liu, atleta che ha appena vinto la medaglia d’oro nella specialità individuale femminile di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, mettendo la freccia e sorpassando le due dirette avversarie giapponesi Kaori Sakamoto ed Ami Nakai, rispettivamente argento e bronzo.

Una vittoria arrivata grazie ad un programma quasi impeccabile, l’ennesimo dal suo inaspettato ritorno sulle scene, in cui ha deciso di competere “a modo suo”, seguendo le sue regole e le sue esigenze. Un effetto che si è palesato in pista: la nordamericana non ha infatti sentito alcun tipo di tensione, martellando dal primo all’ultimo minuto dando la genuina impressione non solo di divertirsi, ma di farlo anche parecchio scatenandosi insieme al pubblico e surfando sulla voce di Donna Summer.

Dopo il primo salto, un triplo flip redarguito con la chiamata di filo d’ingresso non marcato, la nativa di Clovis ha confezionato la combinazione triplo lutz/triplo toeloop, per poi passare in rassegna il triplo salchow, la prima di tre trottole che hanno fatto il pieno di GOE, oltre che altri tre importantissimi elementi in zona bonus tra cui spicca la sequenza triplo lutz/doppio axel/triplo toeloop che ha preceduto la combo triplo flip(anche questo con la stessa chiamata del primo)/doppio toeloop ed il doppio axel. Tenendo botta nelle components, l’allieva seguita anche dall’italiano Massimo Scali ha stampato 150.20 (77.47, 72.46) per 226.79, mettendo una pressione fuori dal comune alle rivali del Sol Levante.

A patirla maggiormente è stata una tesissima Kaori Sakamoto, incredibilmente tradita – ma questo fa parte dello sport – da uno dei suoi piatti forti della casa, ovvero il triplo flip in zona bonus a cui non è seguito il triplo toeloop così come pianificato, fattore che ha mandato in ripetizione il salto (già ruotato singolarmente) inchiodando il suo punteggio a 147.67 (72.83, 74.84) per 224.90, appena due punti in meno rispetto alla vincitrice.

Più fallosa la giovanissima quanto adorabile Ami Nakai, brava a staccare il difficile triplo del per poi lasciare qui e là punti per strada con qualche arrivo falloso ed un paio di rotazioni corte, raccogliendo così il nono libero valutato 140.45 (72.53, 67.95) ma salvando il podio grazie alla somma dei due segmenti arrivata a 219.16. Nota di merito per Amber Glenn, tredicesima nello short e quinta nella classifica finale grazie al terzo libero con cui è volata in zona 147.52 (78.87, 68.85) per 214.91. Troppo contratta e non abituata al contesto internazionale inoltre la russa neutrale Adeliia Petrosian, a cui va dato il merito di avere alzato l’asticella tentando un quadruplo toeloop, eseguito con caduta e fermandosi in quinta piazza.

Ha chiuso con un’ottima prestazione infine l’azzurra Lara Naki Gutmann, la quale si è brillantemente riscattata dopo lo short di due giorni fa confezionando un free di alto livello, in cui ha portato a casa tutti gli elementi programmati, alcuni splendidamente eseguiti, vedi la buona combinazione triplo lutz/euler/triplo salchow ed il triplo flip, ed altri più in lotta come i due tripli loop di cui uno combinato con il doppio toeloop, arrivando allo score di 134.19 (69.73, 64.45) per 195.75, valido per il quindicesimo piazzamento finale.