Pattinaggio artistico a rotelle, World Cup Buenos Aires: i convocati dell’Italia. C’è Sasso

Manca meno di un mese all’inizio dell’attesa stagione internazionale di pattinaggio artistico a rotelle che, come sappiamo, si aprirà con la prima tappa della World Cup, in programma a Buenos Aires (Argentina) dall’11 al 19 aprile. A differenza delle scorse edizioni, la Nazionale italiana si presenterà con un contingente più nutrito, capitanato dalla detentrice del titolo iridato Roberta Sasso.

La specialista della Solo Dance partirà alla volta del Sud America insieme ad altre quattro connazionali compagne di categoria. Stiamo parlando di Caterina Artoni, bronzo ai Mondiali 2025, oltre che alle attese Elisa Cavina e Mathilde Pietrobuoni. Tra i maschi invece è prevista la presenza di Yuri Allegranti che, esattamente come le ultime due atlete citate, affronterà il debutto tra i grandi Senior dopo aver brillato in ambito giovanile.

In campo Junior presenti Mariaclaudia Parziale, Ludovica Ambrosino, Luca Buonincontro e Matteo Di Nunzio. Tra le jeunesse Ludovica Sarah Vecchi ed Ersilia Porciello, mentre tra i cadetti Nicolò Caselli, in forza anche nelle coppie di danza con Vittoria Vecchi.

Da citare inoltre Alessandro Bozzini-Gloria DI Bella, unici iscritti del nostro Paese nella prova delle coppie d’artistico. Nel libero invece l’unica rappresentante tricolore sarà Noah Cavallini, accompagnato per l’occasione da altre tre atlete di specialità non militanti nella massima categoria. Stiamo parlando di Victoria Baldo, Gloria Di Bella (Junior) e Maelle Milzi (Jeunesse).