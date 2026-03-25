Pattinaggio artistico a rotelle, a Reggio Emilia i Campionati Italiani Gruppi Show e Precision

La stagione 2026 di pattinaggio artistico a rotelle entra nel vivo. A partire da domani, giovedì 26 marzo, si alzerà il sipario al Pala Bigi di Reggio Emilia, impianto sportivo teatro questa settimana dei Campionati Italiani dedicati ai Gruppi Show e Precision. Si tratterà del primo impegno davvero decisivo dell’annata sportiva, da cui si desumeranno anche le convocazioni per gli Europei di specialità e per gli World Skate Games 2026 (pianificati ad Asunciòn)

Come da tradizione, il programma delle gare sarà aperto dalla categoria Divisione Nazionale che, proprio domani, scenderà in pista con i quartetti e con i piccoli gruppi. Poi, venerdì 27, sarà invece la volta dei quartetti Cadetti, dei pattinatori small sincro e dei gruppi Junior.

L’atmosfera si infiammerà invece sabato 28, momento in cui oltre ai quartetti Junior ed al sincronizzato Junior ci saranno anche i piccoli gruppi. I tre segmenti più attesi saranno invece domenica 29, con i quartetti Senior, il sincro Senior e, dulcis in fundo, i grandi gruppi. Ricordiamo che i Campionati Europei si svolgeranno in Italia, precisamente a Conegliano Veneto, dal 30 aprile al 2 maggio. I Mondiali, inseriti appunti nel contesto WSG, dal 2 al 18 ottobre.