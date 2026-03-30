Pattinaggio artistico a rotelle: i Division trionfano nei Grandi Gruppi agli Italiani! Successo per i Neovis

Il primo dado è tratto. Il Pala Bigi di Reggio Emilia ha emesso la prima, importantissima, sentenza della stagione 2026 di pattinaggio artistico a rotelle. Nelle scorse ore sono infatti andati in archivio i Campionati Italiani 2026 dedicati alla specialità Gruppi Show e Precision, fondamentali per stabilire i team che andranno poi a comporre il roster azzurro in occasione degli Europei e dei Mondiali.

Come sempre non è mancato lo spettacolo con gare disputate sul filo di lana e con programmi sempre più originali oltre che qualitativamente elevati. Tr i piatti forti della casa impossibile non citare la prova dei quartetti, dove a spuntarla sono stati i Neovis (“Sciamani”), abili a raccogliere il miglior punteggio sia nel tecnico che nelle components guadagnando livello 4 in tutti e tre i livelli a chiamata e facendo il pieno del GOE arrivando a 63.61 punti. Non lontani i Dejavu (“Lacrime di luce”), in scia nel primo punteggio ma leggermente attardati nel secondo, complice anche una chiamata di livello 3 nei cluster per cui si sono fermati a 60.02. A debita distanza si sono accomodati sul gradino più alto del podio gli atleti dello Show Roller Team (“Tra le righe”) con 56.38. In campo Junior invece pazzesca vittoria al fotofinish per i Magic Skate (“Anima a metà: diva o preda”), bravi a raggiungere 47.95, esattamente lo stesso score degli Skate Stars (“Al di là dell’amore”) ma inferiore sul fronte tecnico, motivo per cui sono dovuti accontentare del posto d’onore. Bene anche i Vit-Mine (“L’eclat de la nuit”), terzi con 46.95.

Nella precisissima disciplina del sincronizzato trionfo totale per i Sincro Roller, Campioni d’Italia con 81.26, tre lunghezze in più del Precsion Skate Bologna, secondi con 78.45. Leggermente attardato invece il Monza Precision Team, terzo con 73.01 (40.55, 33.46). La squadra del Precision Skate si è distinta anche in categoria Junior, battendo con l’overall di 71.93 gli atleti del Royal Eagles (63.07) e ancora il Monza Precision Team (60.53).

Nei Piccoli Gruppi sorridono gli Evolution (“Officina del Maestro”), i quali facendo perno in particolare modo sulla coreografia e sulla tecnica di gruppo sono balzati sul gradino più alto del podio stampando 39.74 e precedendo di un’incollatura i Diamente (“Oltre il filo”), secondi con 38.22 (tra cui una penalizzazione di -0,5) e i Dejavu (“La chiave del successo”), terzi con 36.62. Gara molto combattuta anche nei Gruppi Junior, segmento contrassegnato dalla vittoria degli Skate Stars (“Il caso è chiuso!”) con 37.09 contro i 36.00 dei Division (“Il suono del silenzio”) e i 34.16 dei Sinergy (“Io sono Gaudì”).

Nella gara più pirotecnica di tutta la rassegna, quella dei Grandi Gruppi, a conquistare il titolo sono stati invece i Division (“Amen”), risultati i migliori in tutte le quattro voci pattinando un programma da 42.23. Si sono fermati a 41.44 invece i sempre ottimi Royal Eagles (“Atto II: quello che mi manca”), mentre i Crystal Skating Team (“L’apparenza”) si sono attestati al terzo posto con lo score totale di 39.98.

Nei prossimi giorni, dopo tutti i controlli del caso, il Commissario Tecnico Fabio Hollan diramerà quindi le convocazioni per i due impegni internazionali. Gli Europei saranno a Conegliano Veneto, mentre i Mondiali saranno ad Asunciòn all’interno dei World Skate Games