Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi Bourges-Uchon: orari, tv, percorso, favoriti. Primo arrivo in salita

Quarta tappa per la Parigi-Nizza 2026, dopo la cronometro a squadre di ieri, oggi va in scena la prima vera sfida in chiave classifica generale, con il primo arrivo in salita. Andiamo a scoprire questa frazione nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

Dove vedere la quarta frazione della Parigi-Nizza 2026? Non ci sarà la diretta tv mentre quella streaming sarà visibile per gli abbonati su Discovery Plus, Eurosport 2, DAZN, HBO MAX. OA Sport vi offrirà come sempre la diretta live testuale della corsa per non perdere neanche un aggiornamento.

PERCORSO

Dopo 120 chilometri completamente pianeggiante, si accende sul finale questa frazione. Primo GPM di giornata la Côte de la Croix des Cerisiers

(6.2 km al 4.1%), occhio soprattutto alle ultime due salite, la Côte de la Croix de la Liberation (4.7 km al 5.3%) e quella conclusiva che porta verso Uchon (8km al 4.5%, ma con gli ultimi due chilometri che hanno pendenze superiori al 10%).

FAVORITI

Primo scontro diretto in salita tra i big. Juan Ayuso (Lidl-Trek) è leader della classifica generale e può provare ad allungare ancora, visto un finale favorevole. Da capire la condizione di Jonas Vingegaard, ovviamente ancora un’incognita. Occhio anche a Kévin Vauquelin (INEOS Grenadiers), che è messo molto bene in classifica generale. Su un finale del genere possono provarci i padroni di casa Lenny Martinez (Bahrain – Victorious) e David Gaudu (Groupama – FDJ United).

PROGRAMMA QUARTA TAPPA PARIGI-NIZZA 2026

Mercoledì 11 marzo

Quarta Tappa Bourges-Uchon (195 km)

Orario di partenza: 12.25

Orario di arrivo stimato: 17.00

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING LA PARIGI-NIZZA 2026

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: dalle 15.10 in diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max, dalle 15.45 anche su Eurosport 2 e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport