Pagelle slalom maschile Lillehammer 2026: Haugan di forza, Meillard si addormenta, Sala e Vinatzer non brillano

PAGELLE SLALOM MASCHILE HAFJELL

Mercoledì 25 marzo

TIMON HAUGAN 9.5: dopo una prima manche nella quale non aveva impressionato, nella seconda domina. Sbaglia subito ma con estrema potenza è in grado di fare il vuoto. Risale fino al primo posto e vince con pieno merito. Interpreta come nessuno la seconda manche e completa l’opera. Chiude la stagione nel migliore dei modi.

LOIC MEILLARD 7: media tra il 10 della prima manche e il 4 della seconda. Crolla inspiegabile. Lo svizzero nella discesa inaugurale vola sulla neve di Hafjell e fa il vuoto. Nella seconda, invece, tutto il contrario. Lento, titubante, del tutto inefficace. Perde ben oltre un secondo nel confronto diretto con Haugan e chiude a 44 centesimi di distacco.

EDUARD HALLBERG 7.5: centra un bellissimo podio con una seconda manche stellare. Recupera ben 5 posizioni e sale fino al terzo posto grazie ad una discesa che mette in mostra tutte le sue indubbie qualità. La curiosità sarà vedere come approccerà alla prossima stagione dopo un 2025-2026 di grande crescita.

HENRIK KRISTOFFERSEN 5.5: era ampiamente in lotta per il podio dopo il secondo posto della prima manche e, invece, nella seconda crolla in quarta posizione a 1.12 da Haugan. Ancora una volta il padrone di casa manca l’occasione nel momento ideale.

CLEMENT NOEL 5.5: discorso simile a Kristoffersen. Nella seconda manche aveva la chance per puntare in alto e, perchè no, anche alla Coppa di specialità. Manca entrambi gli obiettivi in maniera evidente.

ATLE LIE MCGRATH 5.5: mezzo voto in più solo perché, con l’ottavo posto finale, centra la Coppa di slalom. Si vede lontano un chilometro che nella seconda manche scia con il freno a mano tirato e limita i danni.

LUCAS PINHEIRO BRAATHEN 5: dopo la Coppa di specialità di ieri in gigante, oggi esce di scena nella seconda manche dello slalom. Non aveva brillato nella prima discesa, rovina tutto nella seconda.

TOMMASO SALA 5: nella prima manche si ferma in 14a posizione ad oltre 2 secondi di distacco, migliora leggermente nella seconda con un 11° posto e quantomeno una prestazione di carattere.

ALEX VINATZER 4: malissimo nella prima manche, male nella seconda. Chiude a quasi 3 secondi da Haugan e dimostrata di essere in estrema difficoltà tra i pali stretti. Chiude la stagione, finalmente e sicuramente ne sarà felice.