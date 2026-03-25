A che ora parte Anna Trocker oggi, gigante Lillehammer 2026: n. di pettorale, tv, streaming

Oggi, mercoledì 25 marzo, cala il sipario sulla stagione 2025-2026 della Coppa del Mondo di sci alpino. Sulle nevi di Hafjell (Norvegia) ultime due gare prima di dare appuntamento a tutti al prossimo capitolo del Circo Bianco. In programma il gigante femminile e lo slalom maschile. Parlando della gara tra i pali stretti riservata alle donne, con prima manche alle 09:30 e seconda alle 12:30, desta non poca curiosità quanto fatto da Anna Trocker.

LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE ALLE 9.30 E 12.30

LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM MASCHILE ALLE 10.30 E 13.30

Ieri, alla sesta presenza in Coppa del Mondo, la diciassettenne altoatesina ha conquistato il primo piazzamento in zona punti della carriera, centrando il nono posto tra i rapid gates. Nel caso specifico, si parla della seconda gara disputata in questa specialità dalla giovanissima sciatrice tricolore nel massimo circuito internazionale.

Presente alle finali in terra scandinava in qualità campionessa del mondo juniores in carica di slalom e di gigante a Narvik, Trocker ha saputo sfruttare molto bene la sua occasione, andando oltre le più rosee aspettative. Lo dimostra il miglior tempo stampato nella seconda manche, valsa una top-10 che può dare molta fiducia in vista di quel che sarà. A questo punto, sarà interessante capire quali potranno essere le prospettive tra le porte larghe, viste le sue qualità.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, la startlist, quando parte Anna Trocker, il palinsesto tv e streaming del gigante femminile di Hafjell nelle finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La gara verrà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO GIGANTE FEMMINILE LILLEHAMMER 2026

Mercoledì 25 marzo

Ore 09.30 prima manche gigante femminile Finali Lillehammer (Norvegia) – Diretta tv RaiSport HD

Ore 12.30 seconda manche gigante femminile Finali Lillehammer (Norvegia) – Diretta tv RaiSport HD

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta testuale: OA Sport

QUANDO PARTE ANNA TROCKER NELLA PRIMA MANCHE?

Salvo interruzioni dovute a causa di varia natura, le atlete partiranno nella prima manche intervallate di 1’30”. Prevista una pausa tecnica di 2’15” dopo il 15. Anna Trocker, col pettorale numero 26, sarà al cancelletto di partenza alle 10.09 e 30 secondi.

PETTORALI DI PARTENZA GIGANTE FEMMINILE HAFJELL

1 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

2 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

3 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

4 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

5 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol

6 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

7 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

8 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

9 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

10 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

11 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar

12 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

13 6535773 O’BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

14 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

15 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

16 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

17 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

18 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head

19 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

20 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic

21 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

22 56517 ASTNER Nina 2000 AUT Atomic

23 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI Head

24 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

25 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

26 6297347 TROCKER Anna 2008 ITA Salomon

27 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol