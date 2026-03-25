Anna Trocker: “Soddisfatta di queste due giornate. Non parlo tanto, ma nello sci metto tutto quello che ho”

Anna Trocker si conferma ad un livello molto elevato dopo il clamoroso nono posto di ieri in slalom e centra una fantastica ottava piazza (rimontando quattro posizioni nella seconda manche) nel gigante di Hafjell valevole per le finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La diciassettenne altoatesina chiude la stagione in bellezza, al termine di un mese di marzo che l’aveva vista firmare una strepitosa doppietta (slalom+gigante) ai Mondiali juniores di Narvik.

Proprio quelle due vittorie le hanno consentito di partecipare tramite wild card alle Finali di Coppa del Mondo, dopo aver fatto a febbraio il suo debutto olimpico a Milano Cortina 2026. La giovane promessa azzurra di Fié allo Sciliar ha sfruttato l’occasione nel migliore dei modi, sprigionando tutto il suo talento e lanciando un segnale importante in vista del prossimo quadriennio a cinque cerchi.

“È veramente incredibile. Sono davvero soddisfatta di queste due giornate e di come ho sciato. Non sono una ragazza che parla tanto, ma nello sci metto tutto quello che ho“, le sue dichiarazioni alla FISI dopo questa incredibile doppia top10 nelle prove tecniche alle Finali di Hafjell in Coppa del Mondo. La sua carriera è tutta da scrivere, ma le premesse sembrano davvero incoraggianti per una classe 2008 con questo approccio.