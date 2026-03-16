FOCUS – SPORT | Paolo De Laurentiis. Il futuro del nuoto italiano, Ceccon e la nuova Formula 1
FOCUS con Paolo De Laurentiis, capo redattore per la sezione sport vari del Corriere dello Sport e grande esperto di nuoto e sport olimpici.
In questa intervista analizziamo:
🏊 il momento del nuoto italiano
🇮🇹 le aspettative per gli Europei
⭐ il talento di Thomas Ceccon e delle nuove generazioni
📊 il tema del ricambio generazionale nel nuoto azzurro
🏎️ e uno sguardo alla nuova stagione di Formula 1 appena iniziata.
Paolo De Laurentiis racconta anche il suo percorso personale:
dalla passione per il nuoto agonistico agli anni nel giornalismo sportivo, con l’eredità di una grande figura della televisione italiana come Gianfranco De Laurentiis.
Un dialogo tra analisi tecnica, storie sportive e prospettive future dello sport italiano.
Paolo è coinvolto nella giuria degli Italian Sportrait Awards, il premio che celebra storie e protagonisti dello sport italiano, in programma lunedì 16 marzo a Roma.
Per aggiornamenti 👉 https://italiansportraitawards.it/
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conduce Alice Liverani