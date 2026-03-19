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In questa puntata di FOCUS incontriamo Federico Vanelli, ex campione della Nazionale italiana di nuoto di fondo e olimpionico a Rio 2016.
La sua è una storia che va oltre lo sport: dalla carriera nelle acque libere all’abbandono forzato dell’attività agonistica, fino al gesto che ha cambiato tutto — il salvataggio di un bambino che stava annegando nel fiume Adda, per il quale ha ricevuto un’onorificenza dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
📖 Oggi Federico racconta questo percorso nel suo nuovo libro pubblicato da Compagnia editoriale Aliberti, che sarà presentato:
📍 Roma – Circolo Aniene con il Presidente Giovanni Malagò
🎙️ In questa intervista parliamo di:
* carriera e Olimpiadi
* la fine della vita agonistica
* il gesto che gli è valso l’onorificenza dello Stato
* il significato del suo libro
Una storia di sport, coraggio e responsabilità.
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Conduce Alice Liverani 🎤