In questa puntata di FOCUS incontriamo Federico Vanelli, ex campione della Nazionale italiana di nuoto di fondo e olimpionico a Rio 2016.

La sua è una storia che va oltre lo sport: dalla carriera nelle acque libere all’abbandono forzato dell’attività agonistica, fino al gesto che ha cambiato tutto — il salvataggio di un bambino che stava annegando nel fiume Adda, per il quale ha ricevuto un’onorificenza dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

📖 Oggi Federico racconta questo percorso nel suo nuovo libro pubblicato da Compagnia editoriale Aliberti, che sarà presentato:

📍 Roma – Circolo Aniene con il Presidente Giovanni Malagò

🎙️ In questa intervista parliamo di:

* carriera e Olimpiadi

* la fine della vita agonistica

* il gesto che gli è valso l’onorificenza dello Stato

* il significato del suo libro

Una storia di sport, coraggio e responsabilità.

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Conduce Alice Liverani 🎤