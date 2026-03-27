Nuoto, Criteria 2026: record di categoria per Mao, Procaccini e Mancini nel secondo giorno di gare

Buonasera agli appassionati di nuoto, specialmente a coloro che amano osservare i nuovi talenti farsi strada nel panorama azzurro. Il palcoscenico che ospita infatti gli azzurrini più veloci in questo momento è Riccione, dove a partire da ieri giovedì 26 marzo fino a giovedì 2 aprile, si svolgono i Criteria Giovanili di Nuoto 2026.

Il programma della manifestazione vedrà sfidarsi gli atleti delle categorie Ragazzi, Juniores e Cadetti. Le prime ad entrare in acqua sono state le categorie femminili, mentre da lunedì 30 toccherà alle categorie maschili. Le gare saranno visibili sui canali della Federazione Italiana Nuoto, mentre i risultati completi li trovate qui.

Con gli auguri di Sara Curtis rivolti proprio ai ragazzi che sognano o sono impegnati ai Criteria di quest’anno, i Campionati hanno avuto inizio, con risultati notevoli, specialmente nei 200 misti e 200 rana.

Nei misti cadono ben due record di categoria, entrambi per mano di una nuotatrice del Team Veneto: Martina Callegaro (Ragazze 2) e Alessandra Mao (Juniores 1).

Callegaro domina la sua prova con un grande 2:14.74, che le consente di conquistare il titolo e cancellare un primato realizzato dieci anni fa da Roberta Circi (2:14.79).

Tra le ragazze classe 2011 invece è ancora Alessandra Mao ad imporsi con il nuovo record della manifestazione 2:11.82. La veneta, già oro nei 200 dorso (2:11.10) e argento nei 50 farfalla (27.39), nuota una progressione perfetta, con il 50 stile finale da 29.01 che le permette di recuperare quasi 3 secondi sulla seconda classificata, la ranista Emma Crepaldi (Libertas Nuoto Novara).

Nei 200 rana cadette c’è il titolo vinto da Lucrezia Mancini (Spoleto Nuoto) che nuota in 2:21.78 e supera notevolmente il record di categoria realizzato da Benedetta Pilato nel 2022 quando toccò in 2:23.54.

Risultati notevoli anche nei 200 dorso cadette con Benedetta Boscaro (Team Veneto) che con 2:07.45 vince il titolo italiano e avvicina il record di categoria di Giulia D’Innocenzo (2:07.20). Scossa anche tra le ragazze primo anno con Anna Pelusi (Vela Nuoto Ancona) che ferma il tempo su 2:31.86, a un centesimo dal record di categoria bloccato su quel numero da ben 18 anni.

Ancora un ottimo segnale arriva dal fondo, specialmente nei 1500 stile cadette con Valentina Procaccini (Fiamme Azzurre/CC Aniene). La prossima nuotatrice delle Florida Gators, nuota 16:01.56 e ritocca ancora il record di categoria abbassando il precedente 16:05.19 realizzato solo lo scorso dicembre, quando le valse il titolo di vicecampionessa italiana.

Da sottolineare le prestazioni di Zoe Johnson (Sport Club 12 Ispra) che tra le Ragazze 2 ha già conquistato l’oro nei 200 stile libero (2:01.91) e due preziosi argenti nei 200 dorso (2:15.76) e negli 800 stile libero (8:47.47) e Caterina Santambrogio, già sesta ai Mondiali Junior nei 100 farfalla, che si affaccia al terzo giorno con al collo l’oro nei 200 misti (2:11.13) e l’argento nei 50 farfalla (26.74) Cadette.

Molto bene i 200 stile con le azzurrine che ottengono i titoli di categoria avvicinando i migliori tempi all-time, da segnalare l’assenza di Alessandra Mao nei 200 stile Juniores 1 e la vittoria di Carlotta Mazzone (Sisport) che conquista l’oro che ferma il cronometro su 2:00.00.

Con questo ottimo inizio di manifestazione diamo appuntamento a domani sera per un riassunto dei risultati più rilevanti della terza giornata di gare.