Nuoto artistico, Italia seconda nel team tecnico nella tappa di Coppa del Mondo a Parigi

È proseguita oggi il secondo appuntamento della Coppa del Mondo di nuoto artistico 2025-2026. Nella vasca di Parigi, dopo le prime quattro finali di ieri, si è da poco conclusa una seconda giornata che ha assegnato altri tre titoli. Nello specifico, il programma di oggi ha previsto il duo libero femminile, il duo tecnico misto ed il team tecnico.

Nel duo libero femminile, prima gara disputata, ad imporsi è stata la coppia di atlete neutrali formata da Mayya Doroshko e da Aleksandra Shmidt. Il duo è riuscito ad ottenere un punteggio totale di 310.0214, di cui 139.3250 di impressione artistica e 170.6964 di esecuzione. Dietro di loro l’altro tandem neutrale composto da Kira Cherezova e Valentina Gerasimova (295.8262), ieri seconde anche nel tecnico. Completano il podio le francesi Laelys Alavez e Romane Lunel (271.4826).

Non va lontana dal terzo posto la prima coppia italiana formata da Sarah Mariza Rizea e da Flaminia Vernice. Punteggio totale di 268.2388 per le azzurre che hanno anticipato le connazionali Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero, quinte con 266.9608 punti. Gli atleti russi senza bandiera si sono aggiudicati anche il duo tecnico misto, stravinto da Alina Rumiantseva e da Zakhar Trofimov con il punteggio di 231.9159. Secondi i kazaki Yasmina Islamova e Aldiyar Ramazanov (211.1267). Completano il podio i colombiani Emily Minante e Gustavo Sanchez (207.9975).

Ottava invece la coppia azzurra formata da Filippo Pelati ed Lucrezia Ruggiero (182.1475). L’Italia però ha centrato il primo podio dell’appuntamento transalpino nel team tecnico, conquistando la seconda posizione con un totale di 277.6866 punti. Le azzurre (Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Sophie Tabbiani, Giulia Vernice) sono state anticipate solo dalla squadra di atlete neutrali, prime con lo score di 301.1766.