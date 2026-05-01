Nuoto artistico, l’Italia sfiora il podio nel team tecnico nella tappa di CdM di Xi’an

Si è aperta oggi a Xi’an la terza tappa della Coppa del Mondo di nuoto artistico 2026. A più di un mese di distanza dall’appuntamento parigino, i grandi protagonisti sono tornati oggi in vasca per la prima delle tre giornate cinesi. Nella giornata odierna sono state quattro le gare disputate. Andiamo insieme a riepilogare i risultati.

La finale del solo tecnico maschile è stata conquistata dal britannico Ranjuo Tomblin, primo con il punteggio di 245.6850, di cui 103.6500 per l’impressione artistica e 142.0350 per l’esecuzione. Il 20enne è riuscito ad anticipare per pochissimi punti il padrone di casa Muye Guo, secondo con uno score di 245.2684. Più distante il kazako Viktor Druzin che completa il podio con 232.5350 punti ottenuti.

Nel solo tecnico femminile si è imposta la cinese Huiyan Xu con un punteggio totale di 263.8634. Dietro di lei la bielorussa Vasilina Khandoshka (261.0983) e la tedesca Klara Beyer (255.0533). La Cina ha poi dominato anche il duo tecnico femminile, con la coppia composta da Yanjun Lin e Huiyan Xu che hanno ottenuto uno score di 308.2983. Seconda posizione, con 296.9358 punti, per il duo russo formato da Kira Cherezova e Valentina Gerasimova. Completa il podio la squadra giapponese con Moe Higa e Tomoka Sato (286.2075).

La squadra cinese ha poi concluso una giornata quasi perfetta conquistando il primo posto anche nel team tecnico con una prestazione da 304.3592. Ancora sul podio la Russia, seconda con 297.0816 punti, ed il Giappone, terzo con 280.9966 punti. Sfiora il podio l’Italia (Valentina Bisi, Beatrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Giorgia Lucia Macino, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Giulia Vernice) che chiude al quarto posto con uno score di 279.1091.