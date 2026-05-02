Nuoto artistico, Coppa del Mondo: l’Italia centra il podio nel team libero a Xi’an

È andata in archivio poco fa anche la seconda giornata di gare a Xi’an, località che ospita la terza tappa della Coppa del Mondo di nuoto artistico 2026. Dopo il day-1 di ieri, con quattro finali, l’appuntamento cinese ha oggi proposto altre quattro gare, in attesa del gran finale di domani. Andiamo a scoprire tutti i risultati.

Il programma si è aperto con il successo del padrone di casa Muye Guo nel solo libero maschile. Il cinese ha chiuso la prova con uno score di 263.2338, di cui 133.2000 per l’impressione artistica e 130.0338 per gli elementi. Ranjuo Tomblin, ieri primo nel tecnico davanti proprio a Guo, si deve oggi accontentare della seconda piazza con un punteggio di 249.8225. Completa il podio il kazako Viktor Druzin (239.1226).

Nel duo libero femminile a dominare è stata la nazionale russa, tornata a gareggiare sotto la propria bandiera. La coppia composta da Kira Cherezova e Valentina Gerasimova si è aggiudicata la vittoria con ben 304.6439 punti. Dietro di loro le connazionali Kristina Chekhanova e Anastasiia Sidorina, secondo con 285.8040 punti. Sale sul gradino più basso del podio il Giappone con Moe Higa e Tomoka Sato (283.1905).

Nel duo tecnico misto a trionfare è stata invece la Gran Bretagna con Ranjuo Tomblin e Isabelle Thorpe autori di una prestazione da 227.1317. Argento e bronzo vanno al Kazakhistan con le coppie Yasmina Islamova, Aldiyar Ramazanov (211.3559 punti) e Artur Maidanov, Aiganyam Saim (211.1392 punti). Nel finale arriva anche il podio per l’Italia. La squadra azzurra, dopo il quarto posto nel team tecnico, si prende un prezioso bronzo nel team libero, con uno score di 235.7576 punti. Oro alla Russia (260.0196) ed argento alla Cina (243.9575).