Nuoto artistico, la Cina chiude con tre podi la giornata finale della Coppa del Mondo a Xi’an

Si è conclusa poco fa la terza tappa della Coppa del Mondo di nuoto artistico 2026. A Xi’an, in Cina è andata infatti in scena una terza giornata che ha compreso gli ultimi tre eventi dell’appuntamento asiatico. Andiamo a scoprire i risultati e le migliori performance.

Il programma si è aperto con il solo libero donne, conquistato brillantemente da Klara Bleyer. La tedesca ha ottenuto uno score di 282.8000 punti, di cui 139.4500 di impressione artistica e 143.3500 di elementi. La teutonica ha anticipato di poco la bielorussa Vasilina Khandoshka, seconda con 282.6151 punti. Completa il podio ristretto la diciassettenne russa Ekaterina Shtatnova (279.5714).

Nel duo misto libero, invece, emergono i padroni di casa Yixin Cao e Haoyue Shi. I cinesi chiudono con lo score di 224.8041, anticipando i britannici Isabelle Thorpe e Ranjuo Tomblin, primi ieri nel tecnico. Ancora un terzo posto per la Russia con la coppia formata da Vladimir Pershin e Arina Tumkina (196.2750). Il riscatto dei russi arriva però nel team acrobatico, vinto con il punteggio di 227.9089. La Cina si deve accontentare dell’argento (con la prima squadra) e del bronzo.